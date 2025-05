Liverpool – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2025)

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Arsenal: typy bukmacherskie

To, co rzuca się w oczy przeglądając historię meczów bezpośrednich na linii Liverpool – Arsenal to fakt, że w ich meczach pada dużo bramek. W ostatnich siedmiu spotkaniach aż pięć razy zdarzało się, że łącznie padły co najmniej trzy bramki. Podobnie wygląda obecna statystyka jeśli chodzi o gole w starciach z innymi zespołami. The Reds i The Gunners pokrywali wskazaną linię w czterech z pięciu ostatnich meczów. Dlatego na niedzielną rywalizację proponuje typ, że padną minimum trzy gole.

Superbet 1.71 Liczba goli powyżej 2.5 Zagraj!

Bonus 350 zł za gola Liverpoolu lub Arsenalu

Specjalną promocję na niedzielny hit Premier League przygotował Superbet, który oferuje aż 350 zł bonusu za wytypowanie drużyny, która zdobędzie choćby jednego gola. Taki bonus można otrzymać stawiając zakład już za 2 zł. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty.

Zarejestruj TUTAJ konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL (z tego linku). Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO za 2 zł obejmujący typ na gola wybranej przez siebie drużyny w meczu Liverpool – Arsenal Jeżeli kupon okaże się trafiony otrzymasz bonus 350 zł

Liverpool – Arsenal: ostatnie wyniki

Świeżo upieczeni mistrzowie Anglii, czyli Liverpool po tym jak zapewnił sobie mistrzowski tytuł, spuścił nieco z tonu i zgubił punkty z Chelsea. Przed tygodniem podopieczni Arne Slota przegrali z The Blues (1:3). Z kolei wcześniej odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu, wygrywając z Tottenhamem (5:1), Leicester (1:0) i West Hamem (2:1). Natomiast przed wspomnianą serią zaliczyli potknięcie z Fulham (2:3).

Forma zespołu Mikela Artety pod koniec sezonu nie należy do najlepszych. W ostatnich pięciu meczach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo, które miało miejsce 20 kwietnia w starciu z Ipswich (4:0). Później gubili punkty w lidze, remisując z Crystal Palace (2:2) i przegrywając z Bournemouth (1:2). Z kolei w Lidze Mistrzów na poziomie półfinału odpadli z PSG, przegrywając (0:1) i (1:2).

Liverpool – Arsenal: historia

W ostatnich pięciu meczach bezpośrednich bilans wypada nieco lepiej na korzyść Liverpoolu. The Reds odnieśli dwa zwycięstwa, dwukrotnie padł remis i tylko raz wygrał Arsenal. Warto jednak zauważyć, że podopieczni Arne Slota ostatni raz przegrali z The Gunners u siebie w 2020 roku w 1/8 finału Carabao Cup, gdy rywale okazali się lepsi w rzutach karnych.

Liverpool – Arsenal: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo ma Liverpool. Należy jednak pamiętać, że The Reds nie walczą już w tym sezonie o nic, ponieważ zapewnili sobie mistrzostwo Anglii. Z kolei Arsenal wciąż nie może być pewny 2. miejsca w Premier League.

Liverpool – Arsenal: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Arsenal Mikel Arteta Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Alisson 84 Bradley 78 Quansah 4 Dijk 21 Tsimikas 3 Endo 17 Jones 11 Salah 19 Elliott 18 Gakpo 20 Jota 11 Martinelli 19 Trossard 7 Saka 41 Rice 5 Partey 23 Merino 49 Lewis-Skelly 15 Kiwior 2 Saliba 4 White 22 Raya 1 Alisson 84 Bradley 78 Quansah 4 Dijk 21 Tsimikas 3 Endo 17 Jones 11 Salah 19 Elliott 18 Gakpo 20 Jota 11 Martinelli 19 Trossard 7 Saka 41 Rice 5 Partey 23 Merino 49 Lewis-Skelly 15 Kiwior 2 Saliba 4 White 22 Raya 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 5 Ibrahima Konate 7 Luis Diaz 8 Dominik Szoboszlai 9 Darwin Núñez 10 Alexis Mac Allister 14 Federico Chiesa 26 Andrew Robertson 62 Caoimhin Kelleher 66 Trent Alexander-Arnold 3 Kieran Tierney 8 Martin Oedegaard 12 Jurrien Timber 17 Ołeksandr Zinczenko 30 Raheem Sterling 32 Neto 33 Riccardo Calafiori 37 Nathan Butler-Oyedeji 53 Ethan Nwaneri

Liverpool – Arsenal: kto wygra?

Kto wygra mecz? Liverpool

Remis

Arsenal Liverpool 100%

Remis 0%

Arsenal 0% 1+ Votes

Liverpool – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Arsenal odbędzie się w niedzielę (11 maja) o godzinie 17:30 na Anfield Road. Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie online za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Spotkanie skomentuje duet Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.