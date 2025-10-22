Lincoln Red Imps – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2025)

21:32, 22. października 2025 22:09, 22. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Lincoln Red Imps to drugi rywal Lecha Poznań w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Kolejorz jest zdecydowanym faworytem rywalizacji. Sprawdź typy i kursy na mecz.

Piłkarze Lecha Poznań
fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: przewidywania

Lech Poznań pierwsze wyjazdowe spotkanie w Lidze Konferencji rozegra na Gibraltarze, mierząc się z Lincoln Red Imps. Kolejorz przystąpi do rywalizacji nie tylko jako mistrz Polski, ale też jako szósty obecnie zespół w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Z kolei rywale ekipy Nielsa Frederiksena to czwarta aktualnie drużyna w tabeli ligi gibraltarskiej.

Lincoln Red Imps w ostatnich sześciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrał tylko raz. Otrzymał jednak konkretną lekcję piłki nożnej od Zrinjskiego Mostar. Z kolei Lech jest niepokonany od sześciu meczów, notując w nich trzy zwycięstwa i trzy remisy.

Mając na względzie fakt, że poznański zespół w pierwszej kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji strzelił cztery gole, a drużyna z Gibraltaru straciła pięć bramek, można spodziewać się festiwalu strzeleckiego. W związku z tym warto rozważyć scenariusz z minimum czterema trafieniami. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Luka Pawlik
Lukasz
STS
2.25
Powyżej 3‚5 bramki – TAK
Przejdź na stronę STS
*Kursy z 22.10.2025 21⁚14 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Lincoln Red Imps – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do potyczki po wygranej nad College 1975 (3:0). Tym samym Lincol Red Imps szybko wrócił na zwycięski szlak po przegranej ze Zrijnski Mostar (0:5). Wcześniej natomiast najbliższy rywal mistrza Polski zaliczył dwa z rzędu zwycięstwa z dużą liczbą goli, kolejno z Europa Pint (7:0) i Magpies (7:0).

    Ekipa z Poznania w trakcie minionego weekendu zremisowała z kolei z Pogonią Szczecin (2:2). Lech tym samym jest bez porażki od 20 września. Od tamtej pory wygrał też z Rapidem Wiedeń (4:1). Dzielił się punktami natomiast z Rakowem Częstochowa (2:2) czy Jagiellonią Białystok (2:2).

    Lincoln Red Imps – Lech Poznań: historia

    Nigdy wcześniej obie ekipy nie miały okazji zagrać ze sobą. Tym samym czwartkowe starcie z udziałem Lincoln Red Imps oraz Lecha otworzy nową historią w rywalizacjach obu drużyn.

    Lincoln Red Imps – Lech Poznań: kto wygra?

    Jak zakończy się spotkanie?

    • wygraną Lincoln Red Imps
    • wygraną Lecha
    • remisem
    • wygraną Lincoln Red Imps 0%
    • wygraną Lecha 100%
    • remisem 0%

    1+ Votes

    Lincoln Red Imps – Lech Poznań: przewidywane składy

    Gospodarze przystąpią do potyczki bez kontuzjowanego Ethana Britto. 24-latek w tym sezonie już nie zagra z powodu zerwania więzadeł krzyżowych. Więcej kłopotów po swojej stronie ma ekipa z Poznania. Lech będzie musiał radzić sobie bez takich graczy jak: Daniel Hakans, Patrik Wallemark i Ali Gholizadeh.

    Lincoln: E.Garcia – Ayew, Lopes, Rutjens, Nano, Mandi, Garcia, Torrilla, Villacanas, De Barr, Dabo

    Lech: Mrozek – Gumny, Douglas, Skrzypczak, Moutinho, Kozubal, Thordarson, Fiabema, Rodriguez, Bengtsson, Ishak.

    Lincoln Red Imps – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

    Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście, będący zdecydowanym faworytem rywalizacji. Typ na wygraną Lecha kształtuje się na poziomie 1.24. Remis oszacowano na 6.25 i zwycięstwo Lincoln wyceniono na 11.50. Ostatnia z opcji jest zdecydowanie najmniej prawdopodobna według analityków bukmacherskich.

    Lincoln Red Imps FC
    Lech Poznań
    11.5
    6.25
    1.24
    Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2025 21:26.

    Lincoln Red Imps – Lech Poznań: transmisja

    Czwartkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisję z meczu Lincoln Red Imps – Lech Poznań będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto dostęp do meczu zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

