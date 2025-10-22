Lincoln Red Imps to drugi rywal Lecha Poznań w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Kolejorz jest zdecydowanym faworytem rywalizacji. Sprawdź typy i kursy na mecz.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: przewidywania

Lech Poznań pierwsze wyjazdowe spotkanie w Lidze Konferencji rozegra na Gibraltarze, mierząc się z Lincoln Red Imps. Kolejorz przystąpi do rywalizacji nie tylko jako mistrz Polski, ale też jako szósty obecnie zespół w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Z kolei rywale ekipy Nielsa Frederiksena to czwarta aktualnie drużyna w tabeli ligi gibraltarskiej.

Lincoln Red Imps w ostatnich sześciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrał tylko raz. Otrzymał jednak konkretną lekcję piłki nożnej od Zrinjskiego Mostar. Z kolei Lech jest niepokonany od sześciu meczów, notując w nich trzy zwycięstwa i trzy remisy.

Mając na względzie fakt, że poznański zespół w pierwszej kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji strzelił cztery gole, a drużyna z Gibraltaru straciła pięć bramek, można spodziewać się festiwalu strzeleckiego. W związku z tym warto rozważyć scenariusz z minimum czterema trafieniami. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Lukasz STS 2.25 Powyżej 3‚5 bramki – TAK

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do potyczki po wygranej nad College 1975 (3:0). Tym samym Lincol Red Imps szybko wrócił na zwycięski szlak po przegranej ze Zrijnski Mostar (0:5). Wcześniej natomiast najbliższy rywal mistrza Polski zaliczył dwa z rzędu zwycięstwa z dużą liczbą goli, kolejno z Europa Pint (7:0) i Magpies (7:0).

Ekipa z Poznania w trakcie minionego weekendu zremisowała z kolei z Pogonią Szczecin (2:2). Lech tym samym jest bez porażki od 20 września. Od tamtej pory wygrał też z Rapidem Wiedeń (4:1). Dzielił się punktami natomiast z Rakowem Częstochowa (2:2) czy Jagiellonią Białystok (2:2).

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: historia

Nigdy wcześniej obie ekipy nie miały okazji zagrać ze sobą. Tym samym czwartkowe starcie z udziałem Lincoln Red Imps oraz Lecha otworzy nową historią w rywalizacjach obu drużyn.

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lincoln Red Imps

wygraną Lecha

remisem wygraną Lincoln Red Imps 0%

wygraną Lecha 100%

remisem 0% 1+ Votes

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do potyczki bez kontuzjowanego Ethana Britto. 24-latek w tym sezonie już nie zagra z powodu zerwania więzadeł krzyżowych. Więcej kłopotów po swojej stronie ma ekipa z Poznania. Lech będzie musiał radzić sobie bez takich graczy jak: Daniel Hakans, Patrik Wallemark i Ali Gholizadeh.

Lincoln: E.Garcia – Ayew, Lopes, Rutjens, Nano, Mandi, Garcia, Torrilla, Villacanas, De Barr, Dabo

Lech: Mrozek – Gumny, Douglas, Skrzypczak, Moutinho, Kozubal, Thordarson, Fiabema, Rodriguez, Bengtsson, Ishak.

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście, będący zdecydowanym faworytem rywalizacji. Typ na wygraną Lecha kształtuje się na poziomie 1.24. Remis oszacowano na 6.25 i zwycięstwo Lincoln wyceniono na 11.50. Ostatnia z opcji jest zdecydowanie najmniej prawdopodobna według analityków bukmacherskich.

Lincoln Red Imps FC Lech Poznań 11.5 6.25 1.24 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2025 21:26 .

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: transmisja

Czwartkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisję z meczu Lincoln Red Imps – Lech Poznań będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto dostęp do meczu zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

