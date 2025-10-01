Legia Warszawa – Samsunspor: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2025)

Legia Warszawa - Samsunspor: typy i kursy na mecz pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Sprawdź typy i kursy na spotkanie z udziałem ekipy Edwarda Iordanescu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Damian Szymański

Legia Warszawa – Samsunspor, typy bukmacherskie

Legia Warszawa dąży do powrotu na poziom, który pozwolił jej sięgnąć po ostatnie mistrzostwo Polski w sezonie 2020/2021. Warto pamiętać, że Wojskowi byli również blisko tytułu w kampanii 2022/2023, lecz ostatecznie musieli uznać wyższość Rakowa Częstochowa.

W obecnych rozgrywkach legioniści chcą namieszać nie tylko w PKO BP Ekstraklasie, ale także na arenie międzynarodowej. W czwartek zmierzą się z Samsunsporem, czyli jedną z rewelacji ligi tureckiej, która zakończyła poprzedni sezon na trzecim miejscu.

Stołeczny zespół podejdzie do rywalizacji w Lidze Konferencji z passą czterech meczów bez porażki (dwa zwycięstwa i dwa remisy). Drużyna z Turcji pozostaje natomiast niepokonana od trzech spotkań.

Dotychczasowe pojedynki obu ekip dostarczały wielu emocji i goli. W? związku z tym scenariusz z trafieniami po obu stronach wydaje się bardzo prawdopodobny. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Legia Warszawa – Samsunspor, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Edwarda Iordanescu przystąpi do czwartkowej batalii w dobrych nastrojach po zwycięstwie nad Pogonią Szczecin (1:0). Tym samym Wojskowi wrócili na zwycięski szlak po dwóch z rzędu remisach. Legia ogólnie w roli gospodarza w trzech ostatnich potyczkach zaliczyła dwa wygrane starcia i jeden remis.

Przedstawiciel ligi tureckiej ma z kolei za sobą remis z Gaziantep (2:2). Samsunspor jest tym samym od trzech meczów bez wygranej, notując w nich dwa podziały punktów i jedno zwycięstwo. W roli gościa drużyna Thomasa Reisa ostatnie zwycięstwo zaliczyła dawno temu, w sierpniu, gdy pokonała Kocaelispor (1:0).

Legia Warszawa – Samsunspor, historia

Obie ekipy nigdy w historii nie miały okazji mierzyć się ze sobą w europejskich pucharach. Czwartkowa potyczka będzie jednocześnie pierwszym w historii tego typu starciem.

Legia Warszawa – Samsunspor, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Legii został oszacowany na 1.90-2.05. Remis wyceniono na poziomie 3.45-3.60. Z kolei rozwiązanie na triumf Samsunsporu kształtuje się na poziomie 3.45-3.90 i to najmniej prawdopodobna opcja.

Legia Warszawa – Samsunspor, kto wygra?

Legia Warszawa – Samsunspor, przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do starcia osłabione. Legia nie może liczyć na takich graczy jak: Henrique Arreiol, Claude Goncalvers czy Jean-Pierre Nsame. Z kolei w ekipie z Turcji poza grą są: Bedirhan Cetin, Soner Aydogdu, Afonso Sousa czy Ebrima Ceesay.

Legia: Tobiasz – Wszolek, Piątkowski, Kapuadi, Reca, Kapustka, Szymański, Elitim, Weisshaupt, Rajovic, Krasniqi

Samsunspor: Kocuk – Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Cift; Musaba, Holse, Ntcham, Coulibaly, Ndiaye.

Legia Warszawa – Samsunspor, transmisja meczu

Czwartkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania zacznie się o godzinie 21:00. Mecz z udziałem Legii Warszawa i Samsunsporem będzie dostępny na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Sebastian Chabiniak oraz Marek Wasiluk. Ponadto spotkanie będzie transmitowane na platformie Polsat Box Go.

