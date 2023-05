Pressfocus Na zdjęciu: Flavio Paixao

Lechia – Zagłębie, typy i przewidywania

Jak wytłumaczyć fakt, że zespół, który w ubiegłym sezonie walczył o podium Ekstraklasy rok później kroczy w kierunku spadku? Brak odpowiednich wzmocnień, fatalne zarządzanie, obniżka formy kluczowych zawodników? Przyczyn upadku Lechitów jest wiele, a gniew kibiców w pełni uzasadniony. Lechia przegrała cztery kolejne spotkania i nic nie wskazuje na to, żeby miała zdołać się utrzymać.

Nie najlepiej wygląda również sytuacja w Zagłębiu Lubin, które balansuje nad strefą spadkową. Między Miedziowymi i Śląskiem Wrocław prawdopodobnie rozegra się walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Zagłębie w poprzedniej kolejce przełamało kiepską passę i zanotowało trzy punkty w rywalizacji z Widzewem. Jeśli uda mu się zanotować punkty także w spotkaniu z Lechią, będzie to kolejny ważny krok w kierunku utrzymania. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Lechia – Zagłębie, ostatnie wyniki

Od czasu meczu z Miedzią Legnica Lechia nie wygrała żadnego spotkania. W pięciu poprzednich meczach zanotowała katastrofalny bilans czterech porażek i remisu. Raków Częstochowa w 30. kolejce rozgromił Lechitów aż 4:0.

Zagłębie dobrze poradziło sobie z Widzewem Łódź w ostatniej kolejce. Wygrana 2:0 pozwoliła zwiększyć przewagę nad Śląskiem Wrocław. Wcześniej Miedziowi przegrali z Wisłą Płock i Górnikiem Zabrze i zremisowali z Koroną Kielce.

Lechia – Zagłębie, sytuacja kadrowa

Z powodu kontuzji w barwach Lechii w meczu z Zagłębiem nie będą mogli zagrać Conrado, Filip Koperski i David Stec. Do kadry wracają natomiast pauzujący w poprzednim spotkaniu Dusan Kuciak, Mario Maloca i Henrik Castegren.

Dużo stabilniejsza sytuacja kadrowa jest w Lubinie. Jedynym niedostępnym z powodu urazu zawodnikiem jest Mateusz Bartolewski.

Lechia – Zagłębie, historia

W rundzie jesiennej Lechia wysoko rozbiła w meczu wyjazdowym Zagłębie. W Lubinie wygrała aż 3:0. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby miała powtórzyć ten rezultat w meczu 31. kolejki. Miedziowi nie mają szczęścia w starciach z Lechią. Na zwycięstwo nad rywalem czekają od 2019 roku. Nie udało im się go zanotować już w siedmiu spotkaniach.

Lechia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Lechia – Zagłębie, kto wygra

Lechia – Zagłębie, przewidywane składy

Lechia: Kuciak – Bartkowski, Maloca, Nalepa, Abu Hanna– Kubicki, Castegren, Terrazzino, Diabate – Paixao, Zwoliński

Zagłębie: Dioudis – Kłudka, Ławniczak, Jach, Grzybek – Poletanovic, łakomy, Chodyna, Starzyński, Bohar – Kurminowski

Lechia – Zagłębie, transmisja

Spotkanie rozgrywane w Gdańsku transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek meczu Lechii z Zagłębiem Lubin już w sobotę 6 maja o godzinie 20:00.

