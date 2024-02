Lechia Gdańsk - Wisła Płock, typy na mecz 20. kolejki I Ligi. Gdańszczanie są przez wielu uznawanych za faworytów do awansu do Ekstraklasy. Czy potwierdzą te przewidywania? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Lechia Gdańsk Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2024 08:51 .

Lechia – Wisła, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk i Wisła Płock marzą o szybkim powrocie do Ekstraklasy. Przed rundą wiosenną większe szanse eksperci dają gdańszczanom, których skład uchodzi nawet za najmocniejszy w pierwszej lidze. Drużyna Szymona Grabowskiego musi sprostać oczekiwaniom, a pierwszą przeszkodą będą właśnie Nafciarze, którzy w miniony weekend stracili punkty z Resovią. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Lechia – Wisła, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk ma za sobą pracowity okres przygotowawczy, w trakcie którego rozegrała sześć meczów towarzyskich. Najcenniejszy był niewątpliwie ten z Szachtarem Donieck, zakończony remisem 1-1. Gdańszczanie mierzyli się także między innymi z Chojniczanką (2-3), Dritą (1-2) czy Valmierą (2-1). W ligowej tabeli zespół Szymona Grabowskiego zajmuje czwarte miejsce, a do lidera traci pięć punktów.

Wisła Płock rozegrała już tej wiosny jedno spotkanie w pierwszej lidze. Było to zaległe starcie z jesieni, zremisowane z Resovią Rzeszów 2-2. Nie ulega wątpliwościom, że to dla Nafciarzy rozczarowujący wynik. Na ten moment znajdują się tuż za strefą barażową, ze stratą punktu do szóstej Odry Opole.

Lechia – Wisła, historia

Po raz ostatni te drużyny spotkały się ze sobą w 3. kolejce tego sezonu I Ligi. W Płocku padł remis 1-1. Dla Wisły strzelił Krzysztof Janus, zaś dla Lechii najprawdopodobniej nieobecny w sobotę Luis Fernandez. Wcześniej rywalizacja tych ekip toczyła się na poziomie Ekstraklasy, gdzie było dość wyrównanie.

Lechia – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem sobotniego spotkania jest Lechia Gdańsk. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.23. W przypadku ewentualnej wygranej Wisły Płock jest to nawet 3.25. Kurs na remis waha się między 3.20 a 3.40. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Wystarczy podczas rejestracji nowego konta podać kod GOAL.

Lechia – Wisła, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Sarnawski, Bugaj, Chindris, Olsson, Kałahur, Żelizko, Mena, Neugebauer, D’Arrigo, Khlan, Bobcek

Wisła Płock: Kamiński, Niepsuj, Jach, Haglind-Sangre, Gerbowski, Gric, Szwoch, Hiszpanski, Thiakane, Kocyła, Sekulski

Lechia – Wisła, kto wygra?

Lechia – Wisła, transmisja meczu

Sobotni mecz 20. kolejki I Ligi między Lechią Gdańsk a Wisłą Płock rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport Premium 2.

