Lechia Gdańsk - Legia Warszawa: typy na mecz 33. kolejki Ekstraklasy. Gdańszczanie nie mają już szans na utrzymanie, a w sobotę zagrają swoje ostatnie domowe spotkanie przed spadkiem z ligi. Starcie rozpocznie się o godzinie 20. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Legia Warszawa 4.55 4.00 1.86 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 20:06 .

Lechia – Legia, typy i przewidywania

W najbliższą sobotę Lechia Gdańsk rozegra ostatnie spotkanie na własnym obiekcie przed spadkiem z Ekstraklasy. Podopieczni Davida Badii podejmą Legię Warszawa, która zamierza z przytupem zakończyć udany sezon. W poprzedniej kolejce Wojskowi przejechali się po Jagiellonii Białystok i z pewnością chcą powtórzyć to w starciu ze spadkowiczem. Jakub Olkiewicz typuje, że w tym meczu zespoły podzielą się punktami.

Gdańszczanie mają w tym sezonie najgorszą defensywę w całej Ekstraklasie, a ponadto brak im motywacji do osiągnięcia dobrego wyniku. Legia nie powinna mieć zatem większych problemów, aby poprawić na wyjeździe swój bilans bramkowy. Nasz typ – Legia strzeli minimum dwie bramki.

Betfan Legia strzeli minimum dwie bramki Remis Zagraj!

Lechia – Legia, sytuacja kadrowa

Po stronie Lechii Gdańsk zabraknie kontuzjowanych Conrado oraz Filipa Koperskiego. Legia Warszawa nie będzie mogła natomiast skorzystać z pauzującego za nadmiar żółtych kartek Artura Jędrzejczyka oraz zawieszonego Filipa Mladenovicia.

Lechia – Legia, ostatnie wyniki

Ostatnią ligową wygraną Lechia Gdańsk zaliczyła 10 marca. Od tego czasu nie może zdobyć kompletu punktów. Przegrana z Zagłębiem Lubin (1-3) przesądziła o spadku gdańszczan z Ekstraklasy. W minionej kolejce bezbramkowo zremisowali oni ze Stalą Mielec.

Po wygranej w finale Pucharu Polski Legia Warszawa najważniejsze mecze sezonu ma już za sobą. W poprzedni weekend Wojskowi przejechali się po Jagiellonii Białystok, pokonując ją aż 5-1. Wcześniej uznali wyższość Pogoni Szczecin, z którą przegrali 1-2.

Lechia – Legia, historia

W obecnym sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W 16. kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała przed własną publicznością 2-1. Wojskowi zatriumfowali przeciwko Lechii Gdańsk również w ramach 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie po serii rzutów karnych awansowali do ćwierćfinału.

Lechia – Legia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Legia Warszawa. Kursy na zwycięstwo gości wahają się między 1.75 a 1.86. W przypadku ewentualnej wygranej Lechii Gdańsk wynosi on nawet 4.55. Przy okazji tego meczu zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł z kodem GOAL.

Lechia – Legia, przewidywane składy

Lechia – Legia, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 33. kolejki Ekstraklasy między Lechią Gdańsk a Legią Warszawa rozpocznie się o godzinie 20. Transmisję można śledzić w telewizji na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość oglądania meczu w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.