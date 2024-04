fot. PressFocus Na zdjęciu: Camilo Mena

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, typy na mecz i przewidywania

W 29. kolejce Fortuna 1. Ligi dojdzie do spotkania drużyn o zupełnie odmiennych celach. Lechia Gdańsk pewnie kroczy po awans do Ekstraklasy, zaś Polonia Warszawa walczy o utrzymanie.

Według mnie w tym meczu nie dojdzie do niespodzianki i Lechiści sięgną po zwycięstwo. Moim zdaniem jest to bardzo dobra opcja do obstawienia na kuponie AKO. Przede wszystkim przekonujące są ostatnie wyniki gdańszczan, którzy na wiosnę zanotowali tylko jedną porażkę.

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, ostatnie wyniki

Lechia w pięciu ostatnich meczach poniosła tylko jedną porażkę, a oprócz tego zanotowała cztery zwycięstwa. Z kolei Polonia Warszawa jest niepokonana, mając na koncie dwa zwycięstwa i trzy remisy.

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, historia

Ostatni i jedyny odnotowany mecz o stawkę obu drużyn miał miejsce w październiku 2023 roku. Wówczas Puszcza zremisowała z Cracovią 1:1.

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, kursy

Eksperci są pewni, że większe szanse na zwycięstwo w środowym starciu mają gospodarze. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk został oszacowany na 1.53. Remis wyceniono na około 4.50. Z kolei na wygraną Polonii współczynnik oscyluje w granicach 6.00.

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Bogdan Saranwski, Dawid Bugaj, Elias Olsson, Andrei Chindris, Miłosz Kałahur, Maksym Chlań, Iwan Żelizko, Tomasz Neugebauer, Rifet Kapić, Camilo Mena, Łukasz Zjawiński.

Polonia Warszawa: Mateusz Kuchta, Michał Grudniewski, Maciej Kowalski-Haberek, Michał Kołodziejski, Nikodem Zawistowski, Vladyslav Okhronchuk, Krzysztof Koton, Bartosz Biedrzycki, Marcin Kluska, Mateusz Michalski, Szymon Kobusiński.

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, typ kibiców

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, transmisja meczu

Mecz Lechii Gdańsk z Polonią Warszawa będzie transmitowany w telewizji na kanałach Polsat Sport Extra i Polsat Sport News. Oprócz tego mecz można obejrzeć przez internet za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

