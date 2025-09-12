Lechia Gdańsk – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (12.09.2025)

Lechia Gdańsk - GKS Katowice, typy na piątkowy mecz 8. kolejki Ekstraklasy. Obie drużyny notują dotąd mizerne wyniki i potrzebują kolejnych zwycięstw. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia – GKS Katowice, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk w piątek zainauguruje 8. kolejkę Ekstraklasy domowym meczem z GKS-em Katowice. Obie drużyny chcą dobrze rozpocząć zmagania po przerwie reprezentacyjnej. W Gdańsku nie ma wielu powodów do zadowolenia – Lechia to czerwona latarnia ligi, która w dodatku jest fatalnie dysponowana w grze defensywnej. GKS Katowice z kolei łapie formę, choć też nie ma za sobą satysfakcjonujących tygodni. Obie drużyny pod koniec letniego okienka się wzmocniły – do Lechii trafili Bartłomiej Kłudka czy Matej Rodin, natomiast ekipę GKS-u zasilił Ilia Szkurin. Mój typ – remis.

Lechia – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk po siedmiu rozegranych meczach nie ma w dorobku choćby punktu, ale wynika to z faktu, że PZPN ukarał ją przed startem sezonu ujemnymi. W rzeczywistości zdobyła ich pięć. Wygrała dotąd tylko jedno spotkanie – derbowe przeciwko Arce Gdynia (1-0). Wydawało się, że wraz z tym meczem pójdzie za ciosem, ale tydzień później poległa w rywalizacji z Jagiellonią Białystok. Na ten moment gdańszczanie są czerwoną latarnią ligi i mają najwięcej straconych bramek w całej stawce.

GKS Katowice odbija się natomiast po fatalnym początku sezonu. Ostatnie trzy mecze to dwa cenne zwycięstwa i bolesna porażka z Górnikiem Zabrze (0-3). Widać jednak, że ekipa Rafała Góraka łapie coraz lepszą formę i może piąć się w ligowej tabeli. Na ten moment ma w dorobku siedem punktów i znajduje się nad strefą spadkową. Przed przerwą reprezentacyjną pokonała Radomiaka Radom (3-2).

Lechia – GKS Katowice, historia

GKS Katowice w ostatnich starciach bezpośrednich z Lechią Gdańsk notuje korzystną passę. Wygrał trzy poprzednie mecze, zarówno w Ekstraklasie, jak i jeszcze na jej zapleczu. Miniony sezon zakończył się wygraną GKS-u Katowice w Gdańsku 3-2, a przed własną publicznością 2-0. Lechia na wygraną z tym rywalem czeka od września 2023 roku, kiedy to jeszcze w pierwszej lidze rozbiła go aż 5-1.

Lechia – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają Lechię Gdańsk, która przystąpi do tego meczu jako gospodarz. Kurs na jej wygraną wynosi 2.25. W przypadku ewentualnego zwycięstwa GKS-u Katowice jest to natomiast 3.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.95. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Lechia Gdańsk GKS Katowice

Lechia – GKS Katowice, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Lechii Gdańsk

Remisem

Wygraną GKS-u Katowice Wygraną Lechii Gdańsk 50%

Remisem 0%

Wygraną GKS-u Katowice 50% 2+ Votes

Lechia – GKS Katowice, transmisja meczu

Piątkowy mecz Lechia Gdańsk – GKS Katowice rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Istnieje możliwość śledzenia starcia 8. kolejki Ekstraklasy również w internecie w usłudze CANAL+ online.

