Lech Poznań – Szachtar Donieck: typy, kursy, zapowiedź (12.03.2026)

Lech Poznań podejmie Szachtara Donieck w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się na Enea Stadionie w czwartek (12 marca) o godz. 18:45. Mistrz Polski chce zapewnić sobie sporą zaliczkę przed rewanżem.

Lech – Szachtar: typy bukmacherskie

Lech Poznań zagra z Szachtarem Donieck na Enea Stadionie w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Czas na pierwsze spotkanie mistrzów Polski z trzecią drużyną ukraińskiej ekstraklasy z poprzedniego sezonu. W fazie play-off Kolejorz rozprawił się z fińskim KuPS Kuopio, jednak teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej.

Piłkarze Nielsa Frederiksena mają za sobą dwie porażki z rzędu. Najpierw odpadli z Pucharu Polski w ćwierćfinale, a następnie przegrali ligowe starciem z Widzewem Łódź. Tymczasem ukraińska drużyna zakończyła fazę ligową europejskich pucharów na szóstej lokacie, a jedynej porażki doznała z Legią Warszawa. Zespół prowadzony przez Ardę Turana jest liderem ukraińskich rozgrywek i ma na koncie zaledwie jedną przegraną. Zapowiada się niezwykle wyrównany dwumecz, jednak uważam, że pierwsza potyczka zakończyć się triumfem gospodarzy. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.

Lech – Szachtar: ostatnie wyniki

Lechici w miniony weekend przegrali w Łodzi z Widzewem (1:2), przerywając tym samym swoją serię czterech ligowych zwycięstw z rzędu. Wcześniej zespół Frederiksena odpadł także z Pucharu Polski po porażce z Górnikiem (0:1). Niedawno Kolejorz notował jednak bardzo dobrą serię. Poznaniacy pokonali Raków Częstochowa (4:3), KuPS (1:0) oraz Koronę Kielce (2:1).

Z kolei drużyna Szachtara wróciła do ligowej rywalizacji 22 lutego po ponad dwumiesięcznej przerwie. W ostatniej kolejce zespół z Doniecka pokonał na wyjeździe FK Ołeksandrija (1:0), a zwycięskiego gola strzelił Lassina Traore. Wcześniej ekipa Turana wygrała z Weres Równe (1:0) oraz rozbiła Karpaty Lwów (3:0). W Lidze Konferencji Szachtar zremisował natomiast z HNK Rijeka (0:0), a w lidze rozgromił Epicentr Kamieniec-Podolski (5:0).

Lech – Szachtar: historia

Obie drużyny nigdy wcześniej nie spotkały się w oficjalnych rozgrywkach. Piłkarze Szachtara nie wspominają miło jesiennej konfrontacji z Legią w Krakowie, kiedy to ulegli (1:2). Wówczas Rafał Augustyniak w 94. minucie zapewnił triumf stołecznego klubu nad ukraińskim gigantem.

Lech – Szachtar: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zapowiada się bardzo wyrównane spotkanie w Poznaniu. Kurs na zwycięstwo Lecha wynosi około 2.65. Dokładnie na tym samym poziomie wyceniono także wygraną Szachtar Donieck. Nieco wyższy kurs wystawiono natomiast na remis – w ofertach bukmacherów oscyluje on w granicach 3.40.

Lech Poznań Remis Szachtar Donieck 2.65 3.40 2.65 2.65 3.40 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2026 08:52

Lech – Szachtar: przewidywane składy

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson, Palma – Ishak

Szachtar Donieck: Riznyk – Konoplya, Bondar, Matviyenko, Henrique – Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Gomes, Palmares – Traore

Lech – Szachtar: sonda

Lech – Szachtar: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Szachtar Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek (12 marca) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

