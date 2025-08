Lech Poznań – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (02.08.2025)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech – Górnik, typy i przewidywania

Lech Poznań zmierzy się w sobotę z Górnikiem Zabrze, który ma na koncie komplet punktów po dwóch kolejkach. Kolejorz przystąpi do tego spotkania zaraz po rewanżowym starciu z Breidablik w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Zakończyło się ono spodziewanym zwycięstwem, a Niels Frederiksen posłał do boju głównie rezerwowych, tak aby podstawowy skład odpoczął przed rywalizacją w Ekstraklasie. Zabrzanie liczą, że uda się sprawić niespodziankę i wywieźć punkty z Poznania, tak jak to zrobiła Cracovia, która na inaugurację ligowego sezonu rozbiła Lecha aż 4-1. Każdy kolejny tydzień działa jednak z korzyścią na zespół Frederiksena, który miał krótsze przygotowania do sezonu, co mogło wpłynąć negatywnie na dyspozycję zawodników. Jak będzie w sobotę? Mój typ – wygrana Lecha.

STS 1.68 Lech wygra Zagraj!

Lech – Górnik, ostatnie wyniki

Lech Poznań rozegrał już w tym sezonie pięć spotkań, a ostatnio zaliczył serię trzech kolejnych wygranych. Zainaugurował kampanię przegraną z Legią Warszawa w Superpucharze Polski. Później przydarzył się blamaż przeciwko Cracovii (1-4), a od tego czasu Kolejorz kontynuuję dobrą passę. Najpierw rozbił w eliminacjach Ligi Mistrzów Breidablik aż 7-1, a kilka dni później ograł także Lechię Gdańsk po szalonym widowisku (4-3). W środku tygodnia dopełnił formalności, ponownie pokonując Breidablik i meldując się w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

Dla Górnika Zabrze mecz z Lechem będzie natomiast trzecim w bieżącej kampanii. Na starcie rozgrywek udało się ograć Lechię Gdańsk 2-1, a tydzień później również Piasta Gliwice (1-0). Choć gra jeszcze nie w pełni przekonuje, w Górniku panuje duży optymizm. Podczas tego lata kadra zmieniła się w dużym stopniu, a w dodatku do zespołu trafił nowy trener. Sześć punktów po dwóch meczach to kapitalny dorobek, na którym można bazować w kolejnych tygodniach.

Lech – Górnik, historia

Górnik Zabrze nie będzie dobrze wspominał ostatniej delegacji do Poznania. W lipcu 2024 roku Lech wygrał u siebie z najbliższym rywalem 2-0. Zabrzanie wzięli udany rewanż pod koniec roku, ogrywając Kolejorza 2-1. Po raz ostatni Górnik triumfował z Lechem na wyjeździe w 2023 roku – później te zespoły dwukrotnie notowały przeciwko sobie remis.

Lech – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają większych szans Górnikowi Zabrze na korzystny rezultat. Kurs na wygraną Lecha Poznań w sobotnim meczu wynosi raptem 1.68. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gości jest to aż 5.50. Kurs na remis wynosi z kolei 3.80. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lech Poznań Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2025 23:16 .

Lech – Górnik, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Lecha

Remisem

Wygraną Górnika Wygraną Lecha

Remisem

Wygraną Górnika 0 Votes

Lech – Górnik, transmisja meczu

Sobotni mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze rozpocznie się o godzinie 20:15. Telewizyjną transmisję zapewnia CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji w internecie w usłudze CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.