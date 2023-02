Lech Poznań – Bodo/Glimt: typy, kursy, zapowiedź (23.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Bodo/Glimt: typy, kursy, zapowiedź. Lech Poznań wywalczył bardzo korzystny rezultat na trudnym terenie w Norwegii notując bezbramkowy remis po ciężkim meczu. Czy Kolejorz zdoła przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w meczu rewanżowym przed własną publicznością? Awans w pojedynku z Bodo/Glimt z pewnością jest w zasięgu ręki drużyny prowadzonej przed Johna van den Broma. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Stadion Poznan Liga Konferencji Europy Lech Poznań Bodo/Glimt 2.30 3.50 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2023 18:13 .

Lech Poznań – Bodo/Glimt, typy i przewidywania

Przed pierwszym spotkaniem zdecydowanym faworytem, szczególnie w oczach bukmacherów, było Bodo/Glimt. W rewanżu proporcje odmieniły się, a teraz wielu wskazuje na sukces Lecha Poznań. Kolejorz miał spore trudności w starciu rozgrywanym w Norwegii, ale skutecznie zagrał w defensywie nie dając sobie wbić ani jednego gola. Ponadto ekipa van den Broma mogła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, gdyby nie fatalne pudło Filipa Marchwińskiego.

Tym razem Kolejorz będzie miał za swoimi plecami ponad 30 tysięcy kibiców zgromadzonych przy Bułgarskiej, atut własnego boiska, a także będzie mógł wyciągnąć wnioski z pierwszej rywalizacji. Z pewnością trudno jest wytypować zespół, który awansuje, ale pierwszy mecz oraz wyniki Lecha Poznań w PKO Ekstraklasie pokazują, że nie powinniśmy nastawiać na sporą ilość bramek. Wszystko wskazuje na to, że o losach dwumeczu może zdecydować jedna lub dwie bramki. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

STS 1,84 Bramki poniżej 2,5 – TAK Odwiedź STS

Lech Poznań – Bodo/Glimt, sytuacja kadrowa

W pierwszym meczu rozgrywanym w Norwegii pomocnik Lecha Rafał Murawski otrzymał żółtą kartkę, która wyklucza go z gry w czwartkowym rewanżu. Wygląda na to, że jest to jedyna absencja w porównaniu do składów obu drużyn, jakie oglądaliśmy w pierwszym meczu. Trudno przewidzieć, kto zastąpi Murawskiego, ponieważ Van den Brom lubi często zaskoczyć wyborem składu. Natomiast Bodo/Glimt prawdopodobnie ujrzymy w takim samym zestawieniu, co przed tygodniem.

Lech Poznań – Bodo/Glimt, ostatnie wyniki

Lech Poznań w niedzielę dość niespodziewanie przegrał przed własną publicznością 1:2 z Zagłębiem Lubin. Wcześniej Kolejorz bezbramkowo zremisował z Bodo/Glimt. Spotkanie z Norwegami w Lidze Konferencji poprzedziły natomiast cztery mecze ligowe, które zakończyły się dwoma wygranymi Lecha (Miedź Legnica, Wisła Płock) oraz dwoma remisami (Miedź Legnica, Stal Mielec). Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale do liderującego Rakowa tarci aż trzynaście punktów.

Mecz z Lechem Poznań był dla Bodo/Glimt dopiero pierwszym starciem o stawkę w roku 2023 i zakończyło się ono remisem. Wcześniej Norwegowie rozegrali cztery mecze towarzyskie, które zakończyły się wygraną z Vikingiem, remisami z Kalmarem oraz Silkeborgiem, a także porażką z Viborg. W Norwegii sezon rozgrywany jest w formacie wiosna – jesień. Bodo/Glimt poprzednie rozgrywki skończyło na drugim miejscu w tabeli tracąc do pierwszego Molde 18 punktów. Nowy sezon rozpocznie się dopiero w kwietniu, a w marcu czeka ich mecz w krajowym pucharze.

Lech Poznań – Bodo/Glimt, historia

Przed tygodniem Lech Poznań rozegrał pierwszej spotkanie w historii przeciwko Bodo/Glimt. Mecz rozegrany w Norwegii zakończył się bezbramkowym remisem.

Lech Poznań – Bodo/Glimt, kursy bukmacherskie

W pierwszym meczu zdecydowanym faworytem było Bodo/Glimt. Tym razem bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Lechowi Poznań, a kursy na poszczególne rozstrzygnięcia są zdecydowanie bardziej wyrównane. Typy na sukces Kolejorza oscylują wokół 2,20, z kolei w przypadku Norwegów jest to około 3,40. Niewiele niżej został “wyceniony” remis (około 3,30).

Czwartkowy mecz zapowiada się bardzo wyrównanie, a zarazem jest atrakcyjny pod względem zakładów bukmacherskich. Jeśli masz przeczucie, co do wyniku albo awansu jednej z drużyn, ale nie jesteś pewny to bukmacher STS przygotował wspaniałą ofertę dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i skorzystaj z zakładu bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Lech Poznań – Bodo/Glimt, kto awansuje

Kto awansuje do kolejnej rundy Ligi Konferencji? Lech Poznań 0% Bodo/Glimt 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Lech Poznań

Bodo/Glimt

Lech Poznań – Bodo/Glimt, przewidywane składy

Lech Poznań: Bednarek, Rebocho, Dagerstal, Milić, Czerwiński, Kvekveskiri, Sousa, Ba Loua, Karlstrom, Skóraś, Ishak.

Bodo/Glimt: Faye Lund, Sorensen, Lode, Moe, Wembangomo, Gronbaek, Berg, Konradsen, Pellegrino, Moumbagna, Mugisha.

Lech Poznań – Bodo/Glimt, transmisja meczu

Tym razem mecz Lecha Poznań z Bodo/Glimt będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo ze spotkania 1/16 Ligi Konferencji Europy będzie prowadzona na antenie TVP Sport. Spotkanie będzie również dostępne online w aplikacji Sport.TVP.pl oraz na platformie Viaplay.pl. Dostęp do transmisji w tym drugim przypadku jest płatny i należy uprzednio wykupić odpowiedni abonament.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.