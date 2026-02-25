Lech Poznań – KuPS Kuopio: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2026)

Lech Poznań zagra u siebie z fińskim KuPS Kuopio w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się w czwartek (26 lutego) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i stream online.

Lech – KuPS: typy bukmacherskie

Lech Poznań podejmie KuPS Kuopio na Enea Stadionie w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Konferencji. W zeszłym tygodniu mistrz Polski nie pozostawił żadnych złudzeń fińskiej drużynie. Pomimo nieobecności Aliego Gholizadeha Kolejorz wygrał (2:0) i wyjechał z solidną zaliczką.

Teraz Poznaniacy chcą przypieczętować awans do 1/8 finału rozgrywek. Zespół Nielsa Frederiksena jest w bardzo dobrej formie, ponieważ notuje serię czterech zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W fińskiej drużynie zimą doszło do sporych zmian kadrowych i zespół wciąż jest w trakcie zgrywania, co było wyraźnie widoczne w pierwszym spotkaniu. Z bukmacherskiego punktu widzenia warto wziąć pod uwagę typ na over bramkowy. Spotkanie ma potencjał na otwartą grę i kolejne trafienia. Mój typ: liczba bramek – powyżej 3.5.

Lech – KuPS: ostatnie wyniki

W Poznaniu wyniki napawają dużym optymizmem. Lech w miniony weekend pokonał Koronę Kielce (2:1) w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy i awansował na ligowe podium. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla kibiców Kolejorza. W ubiegłym tygodniu Poznaniacy wygrali na wyjeździe z KuPS Kuopio (2:0) w Lidze Konferencji i są o krok od awansu do kolejnej rundy. W lidze pokonał także Piasta Gliwice (3:0) oraz Górnika Zabrze (1:0), choć w jednym ze spotkań musiał uznać wyższość Piasta, przegrywając (0:1).

Tymczasem w Finlandii sezon ligowy startuje na początku kwietnia, dlatego KuPS Kuopio rywalizuje obecnie głównie w krajowym pucharze. Forma zespołu z Kuopio pozostawia jednak wiele do życzenia. W ostatnim meczu KuPS przegrał z FF Jaro (3:4). Wcześniej uległ także Tampereen Ilves (0:1) oraz SJK (0:3). Jedynym pozytywem było zwycięstwo nad Vaasan Palloseura (3:1). Dodatkowo w pierwszym meczu z Lechem fiński zespół przegrał u siebie (0:2).

Lech – KuPS: historia

Mistrz Polski wygrał z KuPS (2:0) w Finlandii w pierwszym meczu LK po trafieniach Antoniego Kozubala i Taofeeka Ismaheela, a dwie asysty zanotował Mikael Ishak. Gospodarze od 12. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Joslyna Luyeye-Lutumby.

Lech – KuPS: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami czwartkowego meczu w Poznaniu są piłkarze Lecha. Kurs na wygraną mistrza Polski wynosi około 1.22. Z kolei zwycięstwo KuPS Kuopio zostało wycenione na poziomie 12.00, a remis można obstawić z kursem mniej więcej 6.60.

Lech Poznań Remis KuPS 1.17 7.50 15.0 1.17 7.50 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2026 22:06

Lech – KuPS: przewidywane składy

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson – Palma – Ishak

KuPS Kuopio: Kreidl – Puukko, Hamalainen, Lotjonen, Armah – Savolainnen, Gasc, Ruoppi, Kujasalo, Pennanen – Engvall

Lech – KuPS: sonda

Lech – KuPS: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – KuPS Kuopio to rewanż fazy play-off Ligi Konferencji, który odbędzie się w czwartek (26 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, a także w usłudze Polsat Box Go.

