Lecce – Inter: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2024)

Lecce – Inter, typy i przewidywania

Lecce dobrze wiedzie się w meczach ze słabeuszami. Obecny sezon pokazał, że ekipa ta nie ma żadnej recepty na rywali z czołówki Serie A. Tymczasem Inter jest rozpędzony i nie ma w tym momencie mocniejszej drużyny w lidze. Wynik niedzielnego meczu może być zatem tylko jeden. Naszym zdaniem gospodarze nie zdobędą nawet jednego gola.

Inter wygra do zera

Lecce – Inter, ostatnie wyniki

Nerazzurri są w świetnej formie i zmierzają pewnym krokiem po mistrzostwo Włoch. Drużyna ta ma na koncie – licząc wszystkie rozgrywki – dziewięć wygranych z rzędu. Jeśli chodzi o tabelę Serie A, przewaga nad drugim Juventusem wynosi dziewięć oczek.

Lecce to aktualnie 13. drużyna tabeli. Gospodarze sobotniego meczu mają cztery punkty przewagi nad strefą spadową. Lecce nie ma dobrej passy i przegrało 4 z 5 ostatnich spotkań w Serie A. Przed tygodniem ekipa ta nie miała nic do powiedzenia w starciu z Torino (0:2). Po raz ostatni wygrała na początku lutego na własnym boisku z Fiorentiną (3:2).

Lecce – Inter, historia

Inter wygrał trzy poprzednie konfrontacje tych drużyn. Zespoły te spotkały się po raz ostatni 23 grudnia. Mediolańczycy wygrali wówczas na San Siro 2:0. Lecce po raz ostatni podejmowało Nerazzurrich w sierpniu 2022 roku. Gospodarze przegrali 1:2.

Lecce – Inter, kursy bukmacherskie

Faworytem zbliżającego się spotkania dla bukmacherów jest Inter. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.44. W przypadku ewentualnej wygranej Lecce jest to nawet 7.40. Kurs na remis wynosi z kolei 4.60.

Lecce – Inter, kto wygra?

Lecce – Inter, transmisja meczu

Mecz Lecce – Inter odbędzie się w niedzielę 25 lutego. Transmisję z tego spotkania zobaczymy na żywo na antenie Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

