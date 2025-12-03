Lazio – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (04.12.2025)

Lazio - AC Milan: typy i kursy na mecz 1/8 finału Pucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico w Rzymie już w czwartek (4 grudnia) o godzinie 21:00.

Lazio – Milan, typy bukmacherskie

W czwartkowy wieczór dojdzie do spotkania na szczycie 1/8 finału Pucharu Włoch. A w nim Lazio przed własną publicznością zmierzy się z AC Milanem. Nie tak dawno doszło do starcia między tymi zespołami. Rywalizacja wówczas była niezwykle wyrównana, ale zakończyła się triumfem Rossonerich. Teraz podopieczni Maurizio Sarriego z pewnością wyciągnęli wnioski i spróbują naprawić błędy, aby uszczęśliwić swoich kibiców. Nadchodzący mecz w stolicy Italii zapowiada się zatem niezwykle ciekawie, ponieważ trudno przedn pierwszym gwizdkiem wskazać faworyta.

Ja uważam, że awans do kolejnej rundy w regulaminowym czasie gry wywalczy drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego. Mój typ: wygrana Milanu

Kacper STS 2.30 wygrana Milanu Zagraj!

Lazio – Milan, ostatnie wyniki

Lazio ma problem z ustabilizowaniem formy. Biancocelesti w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Cagliari oraz 2:0 z Lecce), zaliczyli jeden remis (0:0 z Pisą), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Interem Mediolan i 0:1 z AC Milanem).

AC Milan natomiast prezentuje wysoką formę. W pięciu ostatnich spotkaniach mediolańczycy zdołali odnieść aż trzy zwycięstwa (1:0 z AS Romą, 1:0 z Interem Mediolan oraz 1:0 z Lazio), a także zaliczyli dwa remisy (1:1 z Atalantą Bergamo i 2:2 z Parmą).

Lazio – Milan, historia

Rywalizacja AC Milanu z Lazio od lat należy do ciekawszych w Serie A, łącząc tradycję mediolańskiego giganta z ambicjami ekipy ze stolicy. Oba kluby regularnie walczą o europejskie puchary, więc ich pojedynki często mają duże znaczenie sportowe. W obecnym sezonie doszło już do starcia tych ekip. Wówczas lepsi okazali się Rossoneri, którzy przed własną publicznością zwyciężyli rezultatem 1:0.

Lazio – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowego starcia jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Massimiliano Allegriego, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 3.30.

Lazio – Milan, kto wygra?

Lazio – Milan, przewidywane składy

Lazio: Provedel – Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini – Guendouzi, Belahyane – Isaksen, Dia, Zaccagni – Castellanos

Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupinan – Leao, Pulisic

Lazio – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Lazio – Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

