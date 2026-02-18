KuPS Kuopio – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2026)

KuPS Kuopio podejmie Lecha Poznań w pierwszym spotkaniu fazy play-off Ligi Konferencji. Mecz mistrzów Polski zostanie rozegrany w Finlandii w czwartek (19 lutego) o godz. 18:45.

KuPS – Lech: typy bukmacherskie

KuPS Kuopio podejmie Lecha Poznań w ramach fazy play-off Ligi Konferencji. Mistrz Polski zakończył fazę ligową na 11. miejscu, a porażka z Lincolnem Red Imps przekreśliła jego szanse na bezpośredni awans do 1/8 finału. W meczu nie zagra Ali Gholizadeh, który doznał urazu i został w Wielkopolsce. Z kolei mistrzowie Finlandii uplasowali się dopiero na 21. pozycji. W trzech ostatnich spotkaniach zdobyli zaledwie jeden punkt, co nie napawa optymizmem przed rywalizacją z Kolejorzem.

Co więcej, KuPS ma już doświadczenie w starciach z polskimi zespołami. W listopadzie przegrał w Białymstoku z Jagiellonią (0:1). Zimą w klubie doszło do zmian kadrowych, co wpłynie na stabilność drużyny. Sezon ligowy w Finlandii startuje dopiero na początku kwietnia, dlatego obecnie zespół podtrzymuje formę w krajowym pucharze. Lech będzie chciał wywieźć korzystny wynik przed rewanżem, który zaplanowano na 26 lutego przy Bułgarskiej. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

KuPS – Lech: ostatnie wyniki

Piłkarze KuPS w Puchar Ligi Fińskiej pokazują nierówną formę. Przegrali spotkania z Tampereen Ilves (0:1) oraz SJK Seinajoki, a jedyne zwycięstwo odnieśli nad Vaasanem Palloseura (3:1). Końcówka ubiegłego roku w europejskich rozgrywkach przyniosła jednak kilka pozytywnych akcentów. Mistrzowie Finlandii sensacyjnie zremisowali z Crystal Palace (2:2), a także bezbramkowo podzielili się punktami z FC Lausanne-Sport.

Lech miał natomiast trudne wejście w rundę wiosenną. Najpierw przegrał u siebie z Lechią Gdańsk (1:3), a następnie uległ na wyjeździe Piastem Gliwice (0:1). Nastroje w drużynie poprawiło zwycięstwo nad Górnikiem Zabrze (1:0) po trafieniu Mikael Ishak. W miniony weekend Poznaniacy pokonali Piasta (3:0). Świetny występ zanotował Ali Gholizadeh, który zdobył bramkę i dołożył asystę przy golu Pablo Rodrigueza.

KuPS – Lech: historia

Piłkarze Lecha będą po raz pierwszy rywalizować z fińskim KuPS w europejskich pucharach. Poznaniacy chcą wywieźć korzystny wynik z Finlandii, choć obecna dyspozycja gospodarzy może być sporą zagadką.

KuPS – Lech: kursy bukmacherskie

Lech Poznań jest zdecydowanym faworytem w ofertach bukmacherów. Kurs na wygraną Kolejorza jest na poziomie około 1.59. Z kolei ewentualne zwycięstwo KuPS Kuopio zostało ustalone na mniej więcej 5.60. Remis możesz obstawić z kursem około 4.10.

KuPS Remis Lech Poznań 5.65 4.00 1.60 5.65 4.00 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2026 19:10

KuPS – Lech: przewidywane składy

KuPS Kuopio: Kreidl – Armah, Lotjonen, Hamalainen, Tikkanen – Ruoppi, Gasc, Kujasalo – Savolainen, Luyeye-Lutumba, Pennanen

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Walemark, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson, Palma – Ishak

KuPS – Lech: transmisja meczu

Mecz KuPS Kuopio – Lech Poznań w fazie play-off Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (19 lutego) o godzinie 18:45. Spotkanie mistrza Finlandii z mistrzem Polski będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, a także online w usłudze Polsat Box Go.

