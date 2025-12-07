Korona Kielce – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (08.12.2025)

Korona Kielce - Wisła Płock to mecz, który zakończy 18. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie odbędzie się w poniedziałek (8 grudnia) o godz. 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Antonin

Korona – Wisła: typy bukmacherskie

Korona Kielce zmierzy się z Wisłą Płock na zakończenie 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie będzie dla zespołu Jacka Zielińskiego okazją do dobrego pożegnania się z własną publicznością w kończącym się roku. Kielczanie po rewelacyjnym początku sezonu wpadli jednak w kryzys i aktualnie zajmują 9. miejsce w tabeli, a ich przewaga nad strefą spadkową systematycznie maleje.

Beniaminek spisuje się nadspodziewanie dobrze, szczególnie w defensywie. Drużyna Mariusza Misiury cztery ostatnie mecze zremisowała, a w lidze pozostaje niepokonana od ponad dwóch miesięcy. Warto dodać, że płocczanie tylko raz w tym sezonie sięgnęli po komplet punktów na wyjeździe. Biorąc pod uwagę styl obu zespołów i ich ostatnie wyniki, można spodziewać się kolejnego podziału punktów. Mój typ: remis.

Korona – Wisła: ostatnie wyniki

Żółto-Czerwoni odpadli z 1/8 finału STS Pucharu Polski po porażce z Chojniczanką Chojnice w serii rzutów karnych. Piłkarze Jacka Zielińskiego wypuścili z rąk prowadzenie w doliczonym czasie gry, co ostatecznie kosztowało ich awans do ćwierćfinału. W lidze kielczanie również nie mają ostatnio powodów do radości. W poprzedniej kolejce przegrali z Cracovią (0:1), a dodatkową gorycz porażki zostawił niewykorzystany rzut karny w wykonaniu Antonina. W listopadzie Korona ograła Widzew Łódź (3:1), przegrała z Rakowem Częstochowa (1:4) i zremisowała z Piastem Gliwice (0:0).

Wisła natomiast notuje serię remisów. Dwa ostatnie spotkania zakończyła bezbramkowymi podziałami punktów – najpierw z Lechem Poznań, a później z Cracovią. Drużyna Mariusza Misiury remisowała także z Górnikiem Zabrze (1:1) oraz Motorem Lublin (1:1), a jedyne zwycięstwo w ostatnich tygodniach odniosła nad Pogonią Szczecin (2:0).

Korona – Wisła: historia

W pierwszym meczu obecnego sezonu Wisła Płock pokonała u siebie kielczan (2:0). Bohaterem spotkania był Łukasz Sekulski, który zdobył obie bramki. Kielczanie kończyli starcie w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Nono i Jakuba Budnickiego. Wcześniej oba zespoły rywalizowały jeszcze w sezonie 2022/23. W Kielcach gospodarze wygrali (1:0) po trafieniu Piotra Malarczyka, natomiast w Płocku lepsza była Wisła, zwyciężając (2:1). Warto przypomnieć również ich starcie z września 2021 roku w 1/32 finału Pucharu Polski, kiedy to Korona wygrała po emocjonującym meczu (4:3).

Korona – Wisła: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytami meczu są piłkarze Korony Kielce, na których kursy został ustalony na poziomie około 2.25. Triumf Wisły Płock można obstawić przy kursie mniej więcej 3.40.

Korona – Wisła: przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Wisła Płock Mariusz Misiura Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-2-1 Przewidywany skład 1 Dziekoński 23 Rubezic 44 Sotiriou 5 Resta 71 Długosz 27 Kaminski 88 Svetlin 6 Pieczek 9 Davidovic 10 Nono 70 Antoñín 9 Niarchos 20 Sekulski 13 Lecoeuche 30 Nowak 8 Pacheco 14 Kun 21 Rogelj 19 Edmundsson 35 Kamiński 4 Sangre 12 Leszczyński Wisła Płock Mariusz Misiura Rezerwowi 3 Konrad Matuszewski 8 Martin Remacle 11 Vladimir Nikolov 13 Milosz Strzebonski 15 Nikodem Niski 20 Kacper Minuczyc 24 Bartłomiej Smolarczyk 26 Viktor Popov 37 Hubert Zwoźny 61 Jakub Budnicki 87 Rafal Mamla 1 Stanislaw Pruszkowski 2 Kevin Custovic 3 Aleksandre Kalandadze 5 Bojan Nastic 6 Krystian Pomorski 16 Fabian Hiszpanski 17 Matchoi Djaló 25 Nemanja Mijušković 37 Oskar Tomczyk 42 Filip Zajac 66 Iban Salvador 84 Tomás Tavares

Korona – Wisła: kto wygra?

Kto wygra mecz na Exbud Arenie? Korona Kielce

Remis

Wisła Płock Korona Kielce 75%

Remis 25%

Wisła Płock 0% 4+ Votes

Korona – Wisła: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Wisła Płock w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na poniedziałek (8 grudnia) o godzinie 19:00. Starcie na Exbud Arenie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

