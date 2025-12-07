Korona Kielce – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (08.12.2025)

17:30, 7. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce - Wisła Płock to mecz, który zakończy 18. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie odbędzie się w poniedziałek (8 grudnia) o godz. 19:00.

Korona – Wisła: typy bukmacherskie

Korona Kielce zmierzy się z Wisłą Płock na zakończenie 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie będzie dla zespołu Jacka Zielińskiego okazją do dobrego pożegnania się z własną publicznością w kończącym się roku. Kielczanie po rewelacyjnym początku sezonu wpadli jednak w kryzys i aktualnie zajmują 9. miejsce w tabeli, a ich przewaga nad strefą spadkową systematycznie maleje.

Beniaminek spisuje się nadspodziewanie dobrze, szczególnie w defensywie. Drużyna Mariusza Misiury cztery ostatnie mecze zremisowała, a w lidze pozostaje niepokonana od ponad dwóch miesięcy. Warto dodać, że płocczanie tylko raz w tym sezonie sięgnęli po komplet punktów na wyjeździe. Biorąc pod uwagę styl obu zespołów i ich ostatnie wyniki, można spodziewać się kolejnego podziału punktów. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
Korona – Wisła: ostatnie wyniki

Żółto-Czerwoni odpadli z 1/8 finału STS Pucharu Polski po porażce z Chojniczanką Chojnice w serii rzutów karnych. Piłkarze Jacka Zielińskiego wypuścili z rąk prowadzenie w doliczonym czasie gry, co ostatecznie kosztowało ich awans do ćwierćfinału. W lidze kielczanie również nie mają ostatnio powodów do radości. W poprzedniej kolejce przegrali z Cracovią (0:1), a dodatkową gorycz porażki zostawił niewykorzystany rzut karny w wykonaniu Antonina. W listopadzie Korona ograła Widzew Łódź (3:1), przegrała z Rakowem Częstochowa (1:4) i zremisowała z Piastem Gliwice (0:0).

Wisła natomiast notuje serię remisów. Dwa ostatnie spotkania zakończyła bezbramkowymi podziałami punktów – najpierw z Lechem Poznań, a później z Cracovią. Drużyna Mariusza Misiury remisowała także z Górnikiem Zabrze (1:1) oraz Motorem Lublin (1:1), a jedyne zwycięstwo w ostatnich tygodniach odniosła nad Pogonią Szczecin (2:0).

Korona – Wisła: historia

W pierwszym meczu obecnego sezonu Wisła Płock pokonała u siebie kielczan (2:0). Bohaterem spotkania był Łukasz Sekulski, który zdobył obie bramki. Kielczanie kończyli starcie w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Nono i Jakuba Budnickiego. Wcześniej oba zespoły rywalizowały jeszcze w sezonie 2022/23. W Kielcach gospodarze wygrali (1:0) po trafieniu Piotra Malarczyka, natomiast w Płocku lepsza była Wisła, zwyciężając (2:1). Warto przypomnieć również ich starcie z września 2021 roku w 1/32 finału Pucharu Polski, kiedy to Korona wygrała po emocjonującym meczu (4:3).

Korona – Wisła: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytami meczu są piłkarze Korony Kielce, na których kursy został ustalony na poziomie około 2.25. Triumf Wisły Płock można obstawić przy kursie mniej więcej 3.40.

Korona – Wisła: przewidywane składy

Korona – Wisła: kto wygra?

Korona – Wisła: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Wisła Płock w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na poniedziałek (8 grudnia) o godzinie 19:00. Starcie na Exbud Arenie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

