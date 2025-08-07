Korona Kielce – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2025)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona Kielce – Radomiak Radom: typy i przewidywania

Na start 4. kolejki nowego sezonu PKO Ekstraklasy czeka nas niezwykle emocjonujące starcie w Kielcach, gdzie miejscowa Korona podejmie zespół Radomiaka Radom. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że czeka nas bardzo wyrównane starcie z dużą liczbą goli oraz zaciekłą walką. Będzie to bowiem derbowe spotkanie, które kibice nazywają nawet „Świętą Wojną”.

Nieznacznym faworytem wydają się być jednak piłkarze z Radomia, którzy w tym sezonie jeszcze nie przegrali. Z drugiej jednak strony Korona z pewnością będzie chciała wywalczyć pierwsze zwycięstwo w rozpoczętej kampanii. Oznacza to, że właściwie wszystko może się wydarzyć, choć mój typ na ten mecz to: Obie drużyny strzelą gola.

Korona Kielce – Radomiak Radom: ostatnie wyniki

W pierwszych trzech kolejkach nowego sezonu PKO Ekstraklasy z pewnością inaczej wyobrażali sobie piłkarze Jacka Zielińskiego. Do tej pory zgromadzili oni na swoim koncie tylko jeden punkt. Miało to miejsce w ostatniej kolejce przeciwko zespołowi Zagłębia Lubin. Wówczas padł wynik 1:1. We wcześniejszych dwóch meczach Koroniarze ulegli Legii Warszawa oraz Wiśle Płock – odpowiednio po dwa do zera.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy z Radomia, to oni wręcz przeciwnie do swoich odwiecznych rywali, mogą być zadowoleni z początku tego sezonu. Po trzech kolejkach mają na swoim koncie siedem zdobytych oczek i to w starciach z mocnymi ekipami. Zieloni na inaugurację rozgromili bowiem Pogoń Szczecin aż 5:1, a ostatnio pokonali Raków Częstochowa 3:1. W międzyczasie był jednak wyjazdowy remis z Arką Gdynia.

Korona Kielce – Radomiak Radom: historia

W minionym sezonie obie te ekipy rywalizowały między sobą dwukrotnie. I wówczas dwa razy wygrywał zespół Radomiaka Radom. Najpierw w pierwszym meczu przed własną publicznością piłkarze Zielonych wygrali aż 4:0 nad swoim rywalem z Kielc. W rewanżu było już tylko, albo nadal aż, 3:1 dla radomian. Ogólnie jednak w ostatnich latach bilans tych spotkań jest dość wyrównany. Wcześniejsze mecze na poziomie PKO Ekstraklasy po awansie obu ekip kończyły się raz remisem oraz trzykrotnie zwycięstwem Korony. Co ważne, dwukrotnie udało się to zrobić przed własną publicznością.

Z perspektywy kibiców bardzo istoty jest fakt, że praktycznie zawsze w meczach tych zespołów padło sporo goli. Zawsze w ostatnich latach przynajmniej dwa trafienia oglądali kibice, a czasami nawet cztery.

Korona Kielce – Radomiak Radom: kto wygra?

Korona Kielce – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów bardzo trudno wskazać faworyta tego meczu. Kursy na oba te zespoły są właściwie takie same i wiele wskazuje na to, że czeka nas niezwykle wyrównane starcie w Kielcach. Jeśli jednak chcemy zagrać na trzy punkty gospodarzy, a więc ekipy Korony, to możemy to zrobić za około 2.75. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.15. Trzy punkty Radomiaka Radom można postawić za nawet 2.77.

Korona Kielce Radomiak 2.75 3.15 2.77

Korona Kielce – Radomiak Radom: transmisja

Derbowy mecz pomiędzy Koroną Kielce a Radomiakiem Radom rozpocznie się w piątek 8 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00. W telewizji mecz ten będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Można również uzyskać dostęp do serwisu streamingowego CANAL+, aby śledzić ten mecz oraz pozostałe w PKO Ekstraklasie w internecie. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

