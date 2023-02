PressFocus Na zdjęciu: Cracovia

Korona Kielce – Cracovia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie „Pasów” ze „Złocisto-Krwistymi” zamknie 19. kolejkę naszej ligi. Cracovia wywiąże się z roli faworyta, czyli pewnie pokona Koronę Kielce? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku oraz sprawdzenia kursów bukmacherskich. Początek starcia w poniedziałek 6 lutego o godzinie 19:00.

Korona Kielce – Cracovia, typy i przewidywania

Starcie Korony Kielce z Cracovią będzie ostatnim meczem 19. kolejki BP Ekstraklasy. Beniaminek w najbliższy poniedziałek 6 lutego o godzinie 19:00 na własnym stadionie podejmie Cracovię. Sytuacja obu zespołów w ligowej tabeli przed tą serią gier jest zgoła odmienna – „Złocisto-Krwiści” zajmują ostatnie miejsce, a „Pasy” plasują się na szóstej lokacie i tracą tylko dwa oczka do miejsca gwarantującego udział w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Podopieczni Jacka Zielińskiego zgodnie z przewidywaniami zgarną trzy punkty czy będziemy świadkami niespodzianki?

W 6 z ostatnich 10 meczów, w których Cracovia grała na wyjeździe, tylko jedna z drużyna strzeliła gola lub padł remis 0:0. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – nie.

Jakub Olkiewicz z redakcji Goal.pl stawia na zwycięstwo gości. Typ Kuby: wygrana Cracovii.

Korona Kielce – Cracovia, sytuacja kadrowa

Beniaminek będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanych Bartosza Kwietnia i Dawida Więckowskiego. Goście z kolei nie mogą liczyć na zmagających się z urazami Mathiasa Hebo Rasmussena, Kamila Pestkę oraz Takuto Oshimę (pauza za żółte kartki).

Korona Kielce – Cracovia, ostatnie wyniki

Środowisko związane z Koroną Kielce jest w nie najlepszym humorze po powrocie Ekstraklasy, ponieważ „Złocisto-Krwiści” w 18. kolejce ulegli Legii Warszawa (2:3). Drużyna z Suzuki Arena przegrywała z podopiecznymi Kosty Runjaicia już 0:3, zdołała złapać kontakt, ale punktu ze stolicy nie udało jej się wywieźć. Dużo lepsze nastroje są w Krakowie, gdyż Cracovia przed tygodniem poradziła sobie z Górnikiem Zabrze (2:0).

Korona Kielce – Cracovia, historia

Cracovia ma patent na Koronę Kielce. Pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi drużynami zakończyło się czterema zwycięstwami „Pasów” i jedną wygraną „Złocisto-Krwistych”.

Korona Kielce – Cracovia, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem poniedziałkowego meczu na Suzuki Arena są goście. Kurs na wygraną Cracovii wynosi bowiem mniej więcej 2.20, a typ na zwycięstwo gospodarza, którym będzie Korona Kielce, to około 3.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Korona Kielce – Cracovia, przewidywane składy

Korona: Zapytowski – Zator, Trojak, Petrov, Briceag – Deja – Łukowski, Deaconu, Nono, Blanik – Śpiączka

Cracovia: Niemczycki – Jugas, Jablonsky, Ghita – Rapa, Knap, Atanasov, Jaroszyński – Rakoczy, Konoplyanka – Kallman

Korona Kielce – Cracovia, kto wygra?

Korona Kielce – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku za 234 zł (39 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports oraz Polsat Sport. Taki zestaw kosztuje 354 zł za pół roku (59 zł miesięcznie). Początek meczu na Suzuki Arena w poniedziałek 6 lutego o godzinie 19:00.

