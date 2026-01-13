FC Koln – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2026)

FC Koln podejmie Bayern Monachium w 17. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie zaplanowano na środę (14 stycznia) o godz. 20:30. Sprawdź typy i kursy na mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

FC Koln – Bayern: typy bukmacherskie

FC Koln zmierzy się z Bayernem Monachium na RheinEnergieStadion w meczu 17. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy są w kapitalnej formie. W ostatnim spotkaniu rozgromili Wolfsburg (8:1). Dzięki temu umocnili się na pozycji lidera i mają już 11 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, która tylko zremisowała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.

Rozgrywki w Niemczech zbliżają się do półmetka, a aktualni mistrzowie kraju mają już na koncie 63 zdobyte bramki. Z kolei drużyna z Kolonii przeżywa wyraźny kryzys – nie wygrała siedmiu kolejnych spotkań i zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli. Zespół prowadzony przez Lukasa Kwasnioka stoi przed niezwykle trudnym zadaniem, a każdy zdobyty punkt w starciu z ligowym gigantem będzie ogromnym sukcesem. Moim zdaniem gospodarze mogą mieć duże problemy ze zdobyciem bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – Nie.

Paweł STS 2.30 Obie drużyny strzelą gola – NIE Zagraj w STS!

FC Koln – Bayern: ostatnie wyniki

Zespół Lukasa Kwasnioka zremisował w miniony weekend z FC Heidenheim (2:2). Całe spotkanie w barwach Kozłów rozegrał Jakub Kamiński. Kolejnego gola do swojego dorobku dopisał Said El Mala, który w bieżącym sezonie ma już na koncie siedem trafień. Wcześniej Koln przegrało z Unionem Berlin (0:1) oraz Bayerem Leverkusen (0:2), a także zremisowało ze St. Pauli (1:1) i Werderem Brema (1:1).

Bayern ma natomiast za sobą fantastyczny występ, w którym rozgromił VfL Wolfsburg (8:1). Broniący barw Wilków Kamil Grabara nie miał większych szans przy większości straconych bramek. W poprzedniej kolejce Bawarczycy jedynie zremisowali z Mainz (2:2). Monachijczycy prezentują wysoką formę także na innych frontach. W Lidze Mistrzów pokonali Sporting Lizbona (3:1), a w Bundeslidze nie dali szans VfB Stuttgart, wygrywając (5:0).

FC Koln – Bayern: historia

W ostatnich bezpośrednich starciach Koln z Bayernem wyraźnie górą byli Bawarczycy. W październiku ubiegłego roku wyeliminowali Kozły z Pucharu Niemiec, wygrywając na wyjeździe (4:1). Również ligowe pojedynki częściej kończyły się po myśli mistrzów Niemiec. Bayern triumfował w trzech z pięciu ostatnich spotkań, dwukrotnie nie tracąc nawet bramki. Jedynym meczem, w którym Koln zdołało urwać punkty faworytowi, był remis (1:1) w styczniu 2023 roku.

FC Koln – Bayern: kursy bukmacherskie

W środowym meczu w Kolonii faworytami są piłkarze Bayernu Monachium. Jeśli myślisz, że komplet punków trafi do FC Koln, to kurs wynosi mniej więcej 8.90. Z kolei wygrana Bawarczyków została wyceniona na poziomie 1.26, a podział punków 6.60.

FC Koeln Remis Bayern Monachium 8.90 6.50 1.26 8.90 6.50 1.26 Odds are subject to change. Last updated 12 stycznia 2026 20:23

FC Koln – Bayern: przewidywane składy

FC Koln: Schwabe – Sebulonsen, Martel, Simpson-Pusey – Thielmann, Krauss, Johannesson, Castro-Montes – Schenten, Ache, Kamiński

Bayern Monachium: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisić – Pavlović, Bischof – Olise, Karl, Diaz – Kane

FC Koln – Bayern: sonda

Kto wygra spotkanie? FC Koln

Remis

Bayern Monachium FC Koln 0%

Remis 50%

Bayern Monachium 50% 2+ Votes

FC Koln – Bayern: transmisja meczu

Mecz FC Koln – Bayern Monachium w ramach 17. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrany w środę (14 stycznia) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.