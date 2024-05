FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen: typy i kursy na finał Pucharu Niemiec. Kto zdobędzie DFB-Pokal? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Olympiastadionie już w najbliższą sobotę, 25 maja o godzinie 20:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Kaiserslautern Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2024 10:22 .

FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen po porażce 0:3 z Atalantą Bergamo w finale Ligi Europy nie zdobędzie potrójnej korony. Mistrzowie Bundesligi mają jednak okazję na sięgnięcie po drugie trofeum w tym sezonie. Już w najbliższą sobotę (25 maja) o godzinie 20:00 na Olympiastadionie zmierzą się z FC Kaiserslautern w finale Pucharu Niemiec. Czerwone Diabły w poprzedniej rundzie wyeliminowały FC Saarbruecken (2:0), a Aptekarze wyrzucili za burtę Fortunę Duesseldorf (4:0).

Liczę na otwarte widowisko z gradem bramek. Czy ekipa Tymoteusza Puchacza powalczy z maszyną Xabiego Alonso? Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

W drugoligowym zespole zabraknie kontuzjowanych Hendricka Zucka, Juliana Niehuesa, Ragnara Ache’a, Bena Zolinskiego oraz Jana Elvediego. Natomiast Xabi Alonso może mówić o komforcie, gdyż będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich zawodników.

Kontuzje i zawieszenia Kaiserslautern Zawodnik Powrót Hendrick Zuck Uraz więzadła krzyżowego Koniec września 2024 Julian Niehues Uraz więzadła krzyżowego Połowa grudnia 2024 Ragnar Ache Powody osobiste Kilka dni Ben Zolinski Kontuzja kolana Początek lipca 2024 Jan Elvedi Kontuzja łydki Połowa czerwca 2024

Kontuzje i zawieszenia Bayer Leverkusen Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

FC Kaiserslautern ostatecznie utrzymało się w 2. Bundeslidze, a ostatnio pokonało Eintracht Brunszwik 5:0 i przegrało 1:3 z Herthą Berlin. Bayer Leverkusen miał serię 51. meczów bez porażki z rzędu we wszystkich rozgrywkach, ale passa Aptekarzy została przerwana przez Atalantę Bergamo, która okazała się lepsza w środowym finale Ligi Europy (0:3).

FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, historia

Czerwone Diabły po raz ostatni mierzyły się z Aptekarzami w 2015 roku. Mecz 1/8 finału Pucharu Niemiec po dogrywce wygrała wówczas ekipa z BayAreny (2:0). Cztery poprzednie starcia tych drużyn to dwa triumfy Bayeru Leverkusen, jedno zwycięstwo FC Kaiserslautern oraz jeden remis.

FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są Aptekarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Kaiserslautern wynosi około 15.50, a typ na zwycięstwo Bayeru Leverkusen to mniej więcej 1.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 7.70. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

Kaiserslautern: Krahl – Toure, Tomiak, Kraus – Ronstadt, Raschl, Kaloc, Puchacz – Ritter – Ache, Hanslik

Bayer: Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo – Tella, Wirtz – Boniface

FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, kto wygra?

FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, transmisja meczu

To spotkanie będzie transmitowane na kanałach telewizyjnych Super Polsat oraz Eleven Sports 1. Początek meczu na Olympiastadionie już w najbliższą sobotę, 25 maja o godzinie 20:00. Sędzią głównym pojedynku pomiędzy FC Kaiserslautern a Bayerem Leverkusen będzie Bastian Danker.

