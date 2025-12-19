Juventus – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (20.12.2025)

Juventus - AS Roma: typy i kursy na mecz 16. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w sobotę (20 grudnia) o godzinie 20:45.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Juventus – Roma, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór odbędzie się niezwykle interesujące spotkanie w ramach 16. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością zmierzy się z AS Romą. Oba zespoły obecnie przechodzą etap przebudowy i nauki gry pod wodzą nowego trenera. Gian Piero Gasperini trafił do stolicy Italii przed sezonem, natomiast Luciano Spalletti objął Starą Damę w trakcie trwającej kampanii. Nadchodzące starcie na Allianz Stadium zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ zmierzą się ze sobą zespoły sąsiadujące w tabeli. Turyńczycy zajmują piątą lokatę, natomiast Giallorossi znajdują się o jedną pozycję wyżej.

Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się po myśli gospodarzy. Mój typ: wygrana Juventusu

Kacper STS 2.00 wygrana Juventusu Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus – Roma, ostatnie wyniki

Juventus obecnie prezentuje całkiem wysoką formę. Stara Dama w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa (2:1 z Cagliari, 2:0 z Udinese w Pucharze Włoch, 2:0 z Pafos w Lidze Mistrzów oraz 1:0 z Bologną), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Napoli).

AS Roma natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Giallorossi zdołali bowiem odnieść trzy zwycięstwa (2:1 z Mitdyjlland w Lidze Europy, 3:0 z Celticiem Glasgow w Lidze Europy oraz 1:0 z Como), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Napoli i 0:1 z Cagliari).

Juventus – Roma, historia

Rywalizacja Juventusu z Romą od lat należy do najbardziej prestiżowych i emocjonujących we włoskiej piłce, często mając wpływ na układ czołówki Serie A. Oba kluby wielokrotnie walczyły ze sobą o mistrzostwo kraju, a ich bezpośrednie starcia zapisały się w historii dzięki wysokiej stawce i dużym emocjom. W poprzednim sezonie doszło do dwóch spotkań Juventusu z Romą i oba zakończyły się remisami. Jesienią padł bezbramkowy remis 0:0, natomiast wiosną zespoły podzieliły się punktami po wyniku 1:1.

Juventus – Roma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Luciano Spallettiego, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 3.75.

Juventus FC AS Roma 2.10 3.05 3.75 Odds are subject to change. Last updated 19 grudnia 2025 15:41

Juventus – Roma, kto wygra?

Juventus – Roma, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – AS Roma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.