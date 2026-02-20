Juventus FC – Como 1907: typy, kursy, zapowiedź (21.02.2026)

Juventus FC - Como 1907: typy i kursy na mecz 26. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (21 lutego) o godzinie 15:00.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus – Como, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 26. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia, w którym Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Como. Bianconeri przeżywają ostatnio wyraźny dołek formy i to spotkanie może być dla nich ważną okazją do przełamania. Z kolei drużyna prowadzona przez Cesca Fabregasa uchodzi za jedną z największych rewelacji trwającego sezonu i imponuje solidną oraz poukładaną grą. Zapowiada się więc interesująca konfrontacja zespołu szukającego odbudowy z rywalem, który w obecnych rozgrywkach zaskakuje ligowych faworytów.

Ja uważam, że sobotni mecz finalnie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Juventusu

Kacper STS 2.05 wygrana Juventusu Zagraj!

Juventus – Como, ostatnie wyniki

Juventus znajduje się w kiepskiej formie. Drużyna Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła jedno zwycięstwo (4:1 z Parmą), zaliczyła jeden remis (2:2 z Lazio), a także poniosła aż trzy porażki (0:3 z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch, 2:3 z Interem Mediolan oraz 2:5 z Galatasaray w Lidze Mistrzów).

Como natomiast gra swoje. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Cesca Fabregasa odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 z Fiorentiną w Pucharze Włoch i po rzutach karnych z SSC Napoli w Pucharze Włoch), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Atalantą Bergamo oraz 1:1 z AC Milanem), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Fiorentiną).

Juventus – Como, historia

Rywalizacja Juventusu z Como ma raczej epizodyczny charakter i wynika z okresowych występów zespołu z Lombardii w najwyższej klasie rozgrywkowej. Oba kluby częściej mierzyły się ze sobą w latach 80. i 90., gdy Como regularniej gościło w Serie A. W bezpośrednich pojedynkach zdecydowanie częściej górą była Stara Dama, potwierdzając swoją dominację i status ligowego giganta. Dla Como każde starcie z Juventusem było jednak prestiżowym wydarzeniem i okazją do rywalizacji z jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech.

Juventus – Como, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga nawet 3.60.

Juventus FC Como 2.12 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 15:09

Juventus – Como, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Como wygraną Juventusu

remisem

wygraną Como 0 Votes

Juventus – Como, przewidywane składy

Juventus – Como, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Como obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.