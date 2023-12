Juventus - AS Roma, typy na mecz 18. kolejki Serie A. Stara Dama nie traci nadziei na tytuł mistrzowski. W sobotę spróbuje podtrzymać korzystną passę, o co w starciu z ekipą Jose Mourinho nie będzie łatwo. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Insidefoto Na zdjęciu: AS Roma

Juventus FC AS Roma Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 grudnia 2023 19:21 .

Juventus – Roma, typy i przewidywania

Juventus wyrósł na głównego rywala Interu Mediolan w walce o mistrzowski tytuł. Choć wydaje się, że Nerrazzuri to ekipa o zdecydowanie większym potencjale kadrowym, Stara Dama nie zamierza się poddawać i do samego końca pragnie celować w triumf na krajowym podwórku. W sobotę zespół Massimiliano Allegriego podejmie u siebie AS Romę prowadzoną przez Jose Mourinho. Nie ulega wątpliwościom, że to spotkanie zapewni kibicom obu drużyn ogromnych emocji. W szeregach rzymian szaleje Romelu Lukaku, który złapał niebywałą regularność i strzela gola za golem. Mój typ – Belg strzeli bramkę.

Juventus – Roma, ostatnie wyniki

Juventus zajmuje w ligowej tabeli drugie miejsce, a do liderującego Interu Mediolan traci cztery punkty. W minionej kolejce Stara Dama ograła Frosinone 2-1, a wcześniej potknęła się w starciu z Genoą (1-1). Ekipa Massimiliano Allegriego pozostaje niepokonana od 23 września. W tym czasie kilkukrotnie remisowała, stąd jej strata do Nerrazzurich.

Po niemrawym początku sezonu AS Roma zdołała się podnieść, dzięki czemu punktuje na miarę czołowych drużyn ligi. Zespół Jose Mourinho ma za sobą cenną wygraną nad Napoli (2-0), która była reakcją na porażkę z Bologną (0-2). Rzymianie zajmują w tabeli szóstą lokatę.

Juventus – Roma, historia

Rywalizacja między Juventusem a AS Romą jest bardzo zacięta i niekoniecznie jednostronna. Dwa ostatnie spotkania tych ekip są na korzyść rzymian, którzy u siebie ograli Starą Damę 1-0, a w Turynie zremisowali 1-1. Wcześniej Juventus zanotował trzy kolejne zwycięstwa przeciwko zespołowi ze stolicy Włoch.

Juventus – Roma, kursy bukmacherskie

Faworytem tej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Juventus, który przystąpi do niej w roli gospodarza. Kurs na zwycięstwo Starej Damy wynosi około 2.07. W przypadku ewentualnej wygranej AS Romy jest to nawet aż 4.30. Kurs na remis waha się z kolei między 2.85 a 3.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty bukmachera STS. Aby ją aktywować, wystarczy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Juventus – Roma, przewidywane składy

Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Rezerwowi ▼ 13 Dean Donny Huijsen 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 27 Andrea Cambiaso 36 Matia Perin 38 Giovanni Daffara 40 Tommaso Mancini 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 51 Giovanni Garofani 2 Rick Karsdorp 11 Andrea Belotti 17 Sardar Azmoun 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 22 Houssem Aouar 52 Edoardo Bove 59 Nicola Zalewski 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 74 Luigi Cherubini 92 Stephan El Shaarawy 99 Mile Svilar Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Rezerwowi ▼ 13 Dean Donny Huijsen 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 27 Andrea Cambiaso 36 Matia Perin 38 Giovanni Daffara 40 Tommaso Mancini 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 51 Giovanni Garofani 2 Rick Karsdorp 11 Andrea Belotti 17 Sardar Azmoun 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 22 Houssem Aouar 52 Edoardo Bove 59 Nicola Zalewski 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 74 Luigi Cherubini 92 Stephan El Shaarawy 99 Mile Svilar

Juventus – Roma, kto wygra?

Juventus – Roma, transmisja meczu

Sobotni mecz 18. kolejki Serie A między Juventusem a AS Romą rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 1.

