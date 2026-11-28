Zdjęcie kontekstowe: LILLE, FRANCJA: 25 listopada: walka o piłkę pomiędzy Joshuą Kimmichem (FC Bayern Monachium 6), Olivierem Giroud (OSC Lille 9) i Aleksandarem Pavloviciem (FC Bayern Monachium 45) podczas meczu Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy OSC Lille a FC Bayernem Monachium w 5. kolejce na Stade Pierre-Mauroy. — Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / alamy Na zdjęciu: LILLE, FRANCJA: 25 listopada: walka o piłkę pomiędzy Joshuą Kimmichem (FC Bayern Monachium 6), Olivierem Giroud (OSC Lille 9) i Aleksandarem Pavloviciem (FC Bayern Monachium 45) podczas meczu Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy OSC Lille a FC Bayernem Monachium w 5. kolejce na Stade Pierre-Mauroy.

Czerwona kartka Kimmicha. Bayern grał w osłabieniu

Sobotnie spotkanie Hamburger SV z Bayernem Monachium na Volksparkstadionie zakończyło się remisem 0:0. Goście mieli aż 67% posiadania piłki, ale w całym meczu Bundesligi żaden z ich 11 strzałów nie trafił w światło bramki.

Przed przerwą zagrozić gospodarzom próbowali między innymi Lennart Karl i Tom Bischof. Żadna z ich prób nie przyniosła gola, a w 44. minucie sytuacja Bayernu dodatkowo się skomplikowała. Joshua Kimmich otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę i monachijczycy musieli dokończyć spotkanie w dziesiątkę.

Po zmianie stron HSV częściej atakował. Jonas Urbig zatrzymał uderzenie Alberta Grønbæka, a w 49. minucie popisał się interwencją nogą po strzale Sebastiaana Bornauwa z bliskiej odległości. Bramkarz Bayernu zanotował łącznie trzy skuteczne interwencje. Gospodarze zakończyli mecz z dziewięcioma strzałami, w tym trzema celnymi.

W 78. minucie szansę na zwycięskiego gola miał Martin Adeline, lecz posłał piłkę obok bramki. Hamburger SV nie wykorzystał przewagi liczebnej i obie drużyny musiały zadowolić się punktem.

Po końcowym gwizdku Kimmich nie szukał wymówek. – Muszę przeprosić drużynę. To było bardzo głupie i zupełnie do mnie niepodobne – powiedział w rozmowie ze Sky.

Hamburger SV 0:0 Bayern Monachium