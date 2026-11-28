Czerwona kartka Kimmicha. Bayern grał w osłabieniu
Sobotnie spotkanie Hamburger SV z Bayernem Monachium na Volksparkstadionie zakończyło się remisem 0:0. Goście mieli aż 67% posiadania piłki, ale w całym meczu Bundesligi żaden z ich 11 strzałów nie trafił w światło bramki.
Przed przerwą zagrozić gospodarzom próbowali między innymi Lennart Karl i Tom Bischof. Żadna z ich prób nie przyniosła gola, a w 44. minucie sytuacja Bayernu dodatkowo się skomplikowała. Joshua Kimmich otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę i monachijczycy musieli dokończyć spotkanie w dziesiątkę.
Po zmianie stron HSV częściej atakował. Jonas Urbig zatrzymał uderzenie Alberta Grønbæka, a w 49. minucie popisał się interwencją nogą po strzale Sebastiaana Bornauwa z bliskiej odległości. Bramkarz Bayernu zanotował łącznie trzy skuteczne interwencje. Gospodarze zakończyli mecz z dziewięcioma strzałami, w tym trzema celnymi.
W 78. minucie szansę na zwycięskiego gola miał Martin Adeline, lecz posłał piłkę obok bramki. Hamburger SV nie wykorzystał przewagi liczebnej i obie drużyny musiały zadowolić się punktem.
Po końcowym gwizdku Kimmich nie szukał wymówek. – Muszę przeprosić drużynę. To było bardzo głupie i zupełnie do mnie niepodobne – powiedział w rozmowie ze Sky.
Hamburger SV 0:0 Bayern Monachium