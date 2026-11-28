LEEDS, WIELKA BRYTANIA, 8 PAŹDZIERNIKA 2026 R.: mecz piłkarski Leeds United z Coventry City w Premier League, logo drużyny i oficjalna piłka na zielonej murawie. — Peter Kováč / alamy Na zdjęciu: LEEDS, WIELKA BRYTANIA, 8 PAŹDZIERNIKA 2026 R.: mecz piłkarski Leeds United z Coventry City w Premier League, logo drużyny i oficjalna piłka na zielonej murawie.

Leeds United pokonało Coventry City. Dwa gole i asysta Longstaffa

W sobotę 28 listopada Leeds United podejmowało Coventry City w rozgrywkach Premier League. Gospodarze wygrali 3:0, a Sean Longstaff miał udział we wszystkich bramkach. Najpierw pomógł otworzyć wynik, a później sam dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Na pierwszego gola kibice na Elland Road czekali do 40. minuty. Wtedy do siatki trafił Dominic Calvert-Lewin, który wykorzystał podanie Longstaffa.

W 45. minucie asystent zamienił się w strzelca. Longstaff podwyższył na 2:0, tym razem po podaniu Ethana Ampadu. Końcówka pierwszej połowy należała więc do gospodarzy, którzy schodzili do szatni z dwubramkową zaliczką.

Po zmianie stron goście nie zdołali wrócić do gry o punkty. W 66. minucie ponownie dał o sobie znać Longstaff. Przy jego drugim trafieniu asystował Gabriel Gudmundsson, a na tablicy było już 3:0. Jak się okazało, był to ostatni gol spotkania. Podopieczni Daniela Farkego zakończyli mecz bez straconej bramki.

W tabeli Leeds zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 20 punktów po 12 spotkaniach. Coventry jest piętnaste i po takiej samej liczbie meczów ma 12 punktów. Kolejnym rywalem Leeds będzie Manchester City, z którym zmierzy się 2 grudnia. Zespół Franka Lamparda zagra natomiast 1 grudnia z Ipswich Town.

Leeds United – Coventry City 3:0 (Calvert-Lewin 40′, Longstaff 45′, 66′)