Zdjęcie kontekstowe: Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05, nr 9), Niemcy, FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05, piłka nożna, Bundesliga, 10. kolejka, sezon 2026/2027, 22.11.2026 — Eibner-Pressefoto/Maximilian Rist / dpa, dpa picture alliance / alamy Na zdjęciu: Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05, nr 9), Niemcy, FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05, piłka nożna, Bundesliga, 10. kolejka, sezon 2026/2027, 22.11.2026

Amiri z dwiema asystami. Caci rozstrzygnął spotkanie

Na Mewa Arenie w sobotnim spotkaniu Bundesligi Mainz 05 podejmowało Union Berlin. Gospodarze wygrali 2:1, a przy obu ich bramkach asystował Nadiem Amiri. Na przełamanie defensywy gości musieli jednak czekać aż do 85. minuty.

W pierwszej połowie Robin Zentner bronił strzały Kastriota Imeriego, ale w 37. minucie skapitulował po stałym fragmencie gry. Po rzucie rożnym i dośrodkowaniu Imeriego Janik Haberer głową dał Unionowi prowadzenie. W drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy Danny da Costa zastąpił Kacpra Potulskiego. Przed przerwą goście mieli jeszcze szansę na podwyższenie wyniku, lecz Leopold Querfeld główkował niecelnie.

Początek drugiej odsłony nie przyniósł wyrównania. Ransford Königsdörffer uderzył obok bramki, a po drugiej stronie boiska Zentner zatrzymał próbę Jeonga Woo-yeonga. Niecelnie strzelał też Imeri.

W 66. minucie Phillip Tietz zmienił Erica Martela, a Benedict Hollerbach wszedł za Sheraldo Beckera. Mainz szukało sposobu na odrobienie strat, jednak Hollerbach, Silvan Widmer i Amiri nie trafiali w bramkę. W 75. minucie bliżej powodzenia był Stefan Posch, ale po jego główce obrońcy Unionu wybili piłkę sprzed bramki.

Tietz także początkowo nie mógł znaleźć drogi do siatki. Między 80. a 82. minutą jego strzał obronił Frederik Rønnow, a następnie napastnik Mainz dał się złapać na spalonym. W 85. minucie rezerwowy dopiął jednak swego: wykorzystał dośrodkowanie Amirego i głową doprowadził do remisu.

Gospodarze nie poprzestali na wyrównaniu. W 88. minucie Rønnow zatrzymał jeszcze Paula Nebela, lecz w drugiej minucie doliczonego czasu gry musiał ponownie wyciągnąć piłkę z siatki. Anthony Caci wykorzystał podanie Amirego i zapewnił Mainz komplet punktów.

Mainz 05 – Union Berlin 2:1 (0:1). Bramki: Phillip Tietz 85′, Anthony Caci 90+2′ – Janik Haberer 37′