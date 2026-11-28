Manchester United kontra Brentford – Premier League 2026/27 — Kate McShane / getty Na zdjęciu: Manchester United kontra Brentford – Premier League 2026/27

Dublet Wilsona i trzy asysty Ouattary! Brentford rozbiło Manchester United

Mauricio Pochettino po raz pierwszy poprowadził Manchester United w domowym meczu na Old Trafford. Sobotnie spotkanie z Brentford w Premier League zakończyło się dla niego fatalnie. Goście wygrali 4:0, a główne role odegrali Callum Wilson i Dango Ouattara.

Pierwszy cios padł w 19. minucie. Wilson otworzył wynik po podaniu Ouattary, a gospodarze nie zdołali odpowiedzieć. W 32. minucie ten sam duet ponownie dał o sobie znać. Napastnik skompletował dublet, jego partner dołożył drugą asystę, a Brentford schodziło do szatni przy prowadzeniu 2:0.

Po przerwie Czerwone Diabły nie zdobyły bramki kontaktowej. Zamiast powrotu do gry przyszły kolejne ciosy. W 82. minucie na listę strzelców wpisał się Kristoffer Ajer, a przy jego trafieniu znów asystował Ouattara. Tym samym zakończył mecz z trzema asystami na koncie.

Brentford nie poprzestało na trzech bramkach. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Kevin Schade wykorzystał podanie Michaela Kayode i ustalił rezultat na 4:0.

Pochettino po meczu ocenił w rozmowie z BBC, że utrata pierwszego gola podważyła pewność siebie jego zespołu. – Musimy trzymać się razem, musimy zachować spokój – apelował trener United. Dodał, że drużyna musi zaakceptować swoją sytuację i ją zmienić.

Oba zespoły wrócą do gry w środę, 2 grudnia, o godzinie 21:15 czasu polskiego. Manchester United zmierzy się z Newcastle United, natomiast Brentford zagra z Arsenalem.

Manchester United 0:4 Brentford (19′, 32′ Wilson, 82′ Ajer, 90+1′ Schade).