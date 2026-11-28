Zdjęcie kontekstowe: Stefano Marino (SC Paderborn 07, nr 30) leży na murawie. Niemcy, Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07, piłka nożna, Bundesliga, 10. kolejka, sezon 2026/2027, 21.11.2026 — Eibner-Pressefoto/Thom... / Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel, Eibner-Pressefoto / alamy Na zdjęciu: Stefano Marino (SC Paderborn 07, nr 30) leży na murawie. Niemcy, Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07, piłka nożna, Bundesliga, 10. kolejka, sezon 2026/2027, 21.11.2026

Stefano Marino z hat-trickiem przeciwko Schalke

Paderborn przystępował do sobotniego spotkania ze Schalke 04 po wyjazdowej porażce 0:4 z Bayerem Leverkusen. Tydzień później sam urządził rywalowi strzelecki popis. W rozegranym 28 listopada meczu 11. kolejki Bundesligi gospodarze wygrali na Home Deluxe Arenie aż 8:1, a głównym bohaterem został Stefano Marino.

Początek wcale nie zapowiadał takiej klęski gości. Już w 2. minucie Schalke mogło objąć prowadzenie, ale Nahuel Noll obronił strzał Juniora Adamu. W 21. minucie wynik otworzył Jano ter Horst po asyście Tjarka Schellera.

Jeszcze przed przerwą dwa ciosy zadał Marino. W 39. minucie wykorzystał podanie Steffena Tiggesa, a w drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy ponownie pokonał bramkarza Schalke, tym razem po asyście Laurina Curdy. Paderborn schodził do szatni z prowadzeniem 3:0.

Po zmianie stron gospodarze nie zamierzali zwalniać. W 55. minucie Tigges podwyższył wynik po podaniu Toma Baacka. Dwie minuty później Marino skompletował hat-tricka, korzystając z zagrania Rubena Müllera. Odpowiedź Adila Aouchiche’a w 59. minucie po asyście Kenana Karamana była dla Schalke jedynie honorowym trafieniem.

Końcówka również należała do Paderborn, a duży udział miał w tym Gabriel Vidović. W 73. minucie asystował przy golu Deniza Zeitlera, w 85. minucie sam wykorzystał rzut karny, a w czwartej minucie doliczonego czasu podał do Felixa Götzego, który ustalił wynik. Vidović zakończył występ z bramką i dwiema asystami.

Dla Schalke była to ósma kolejna potyczka bez zwycięstwa w lidze i Pucharze Niemiec.

Paderborn – Schalke 04 8:1 (3:0). Bramki: ter Horst 21′, Marino 39′, 45+2′, 57′, Tigges 55′, Zeitler 73′, Vidović 85′ z karnego, Götze 90+4′ – Aouchiche 59′.