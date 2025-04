SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia – Wisła: typy bukmacherskie

Po wielu miesiącach oczekiwań wreszcie dojdzie do meczu o Superpuchar Polski. Faworyzowana Jagiellonia Białystok, która jest aktualnym mistrzem Polski, zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski Wisłą Kraków. Do spotkania dojdzie na neutralnym terenie, bowiem mecz rozegrany zostanie na Stadionie Narodowym w Warszawie. W roli faworyta przystąpią podopieczni Adriana Siemieńca, ale goście na pewno będą chcieli powtórzyć sukces z maja ubiegłego roku, gdy pokonali Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski.

Środowe spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie i powinno dostarczyć kibicom dużych emocji. Obie drużyny są usposobione ofensywie, dlatego też możemy być pewni, że w tym meczu padną gole. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ofertę Superbet, który oferuje możliwość zagrania zakładu na gola wybranej przez siebie drużyny po kursie 150. To bardzo dobra propozycja na start. Dla osób posiadających już konto u tego bukmachera proponowałbym zakład na BTTS. Mój typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Superbet BONUS 300 ZŁ gol Jagiellonii lub Wisły Odbierz w Superbet!

Kurs 150 na gola Jagiellonii lub Wisły

Bardzo ciekawą i atrakcyjną promocję na środowy mecz przygotował Superbet. Jeżeli podasz kod GOAL podczas rejestracji otrzymasz możliwość zagrania zakładu na choćby jednego gola Jagiellonii lub Wisły po kursie 150! Stawiając 2 zł możesz zgarnąć dzięki temu aż 300 zł bonusu. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na gola wybranej przez siebie drużyny w meczu o Superpuchar Polski: Jagiellonia – Wisła. Zakłady zaliczane do promocji to: Liczba goli drużyny – Jagiellonia Białystok – powyżej 0.5 lub Jagiellonia Białystok strzeli gola – tak lub Liczba goli drużyny – Wisła Kraków – powyżej 0.5 lub Wisła Kraków strzeli gola – tak. Jeżeli wybrana drużyna zdobędzie bramkę, poza wygraną z kuponu otrzymasz ekstra bonus 300 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Wisła: ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok w ostatni weekend mocno skomplikowała swoją sytuację w walce o obronę mistrzostwa Polski. Podopieczni Adriana Siemieńca niespodziewanie przegrali na wyjeździe 0:1 z Lechią Gdańsk. Co prawda zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, ale ich strata do prowadzącego Rakowa Częstochowa wzrosła już do czterech punktów. Wcześniej Jagiellonia mogła się pochwalić trzema ligowymi wygranymi z rzędu. W międzyczasie uległa również Cercle Brugge w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji, ale dzięki dobremu wynikowi z pierwszego pojedynku awansowała do ćwierćfinału.

Wisła Kraków cały czas marzy o powrocie do Ekstraklasy. O wywalczenie bezpośredniego awansu z jednego z dwóch pierwszych miejsc w ligowej tabeli będzie jednak szalenie trudno. Wiślacy muszą skupić się na uzyskaniu prawa gry w barażach. Krok w tym kierunku zrobili w ostatniej kolejce, pokonując u siebie 2:1 Kotwicę Kołobrzeg. Wcześniej grali jednak ze zmiennym skutkiem, w wielu przypadkach tracąc punkty w meczach, w których mieli bardzo dużą przewagę.

Jagiellonia – Wisła: historia

Ostatnie pojedynki obu zespołów miały miejsce w sezonie 2021/22, ostatnim Wisły na boiskach Ekstraklasy. Wówczas Jagiellonia przed własną publicznością wygrała pewnie 3:1, natomiast spotkanie w Krakowie zakończyło się bezbramkowym remisem. Warto również zaznaczyć, że wspomniane zwycięstwo Jagiellonii było jej jedynym w pięciu ostatnich potyczkach z Białą Gwiazdą.

Jagiellonia – Wisła: kto wygra?

Kto zdobędzie Superpuchar Polski? Jagiellonia Białystok

Wisła Kraków Jagiellonia Białystok

Wisła Kraków 0 Votes

Jagiellonia – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

W roli faworyta do środowego spotkania przystąpi oczywiście Jagiellonia Białystok. Wskazują również na to kursy bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Jagiellonii w podstawowym czasie gry można liczyć na kurs w okolicy 1.80. Z kolei kursy na zwycięstwo Wisły zaczynają się od 4.30.

Jagiellonia – Wisła: przewidywane składy

Największym nieobecnym środowego spotkania będzie bez wątpienia najlepszy zawodnik Wisły Kraków Angel Rodado. Hiszpański snajper w ostatnim meczu z Kotwicą nabawił się kontuzji barku i w najbliższym czasie nie będzie mógł pojawić się na murawie.

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho – Hansen, Romanczuk, Kubicki, Imaz, Curlinov – Pululu

Wisła: Broda – Jaroch, Uryga, Biedrzycki, Mikulec – Kiss, Poletanović, Igbekeme, Duda, Duarte – Zwoliński

Jagiellonia – Wisła: transmisja meczu

Mecz o Superpuchar Polski pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wisłą Kraków rozegrany zostanie w środę (2 kwietnia) o godzinie 21:00. W telewizji spotkanie będzie transmitowane na kanałach TV4, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Za pośrednictwem internetu transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go.