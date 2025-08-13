Jagiellonia Białystok powalczy o szóste z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Zmierzy się z Silekoborgiem, chcąc wywalczyć awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF, typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok nie rozpoczęła nowej kampanii najlepiej. Już w pierwszej kolejce Żółto-czerwoni wysoko przegrali z Bruk-Betem Termaliką. Niemniej jednak, po tym spotkaniu Jagiellonia szybko wróciła na właściwe tory, reagując pozytywnie – wygrała pięć kolejnych meczów z rzędu. Trener Adrian Siemieniec sprawnie poukładał swój zespół na nowo, co pokazuje, że drużyna potrafi grać w intensywnym mikrocyklu, występując co trzy–cztery dni.

Silkeborg to z kolei zespół, który w trzech ostatnich meczach dwukrotnie schodził z boiska pokonany. W miniony weekend Duńczycy jednak zaprezentowali swoje ofensywne oblicze, co nie jest najlepszym prognostykiem dla polskich kibiców przed nadchodzącym starciem w eliminacjach Ligi Konferencji z białostoczanami. Jednocześnie na wyjazdach Silkeborg nie radzi sobie dobrze.

W tym sezonie Jagiellonia prezentuje ofensywny styl gry. Biorąc pod uwagę fakt, że Duńczycy również pokazali się ostatnio z dobrej strony w ataku, warto rozważyć typ na bramki z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz STS 1.88 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca przystąpi do czwartkowego starcia po efektownym zwycięstwie nad Cracovią, wygranym różnicą trzech goli (5:2). Wcześniej Jagiellonia pokonała kolejno Silkeborg (1:0) oraz Novi Pazar (3:1).

Na własnym stadionie drużyna z Białegostoku może pochwalić się serią trzech kolejnych wygranych. W roli gospodarza ograła nie tylko graczy Pasów i serbski zespół, ale również Widzew Łódź (3:2).

Tymczasem drużyna dowodzona przez Kenta Nielsena ostatnio odniosła cenne zwycięstwo nad Nordsjaelland (4:2), szybko wracając na zwycięski szlak po porażce z Jagiellonią.

Warto jednak zauważyć, że duńska ekipa nie radzi sobie najlepiej w meczach wyjazdowych. W trzech ostatnich spotkaniach na obcych boiskach Silkeborg wygrał tylko raz – z Akureyri. W pozostałych meczach musiał uznać wyższość Randers (0:1) i Broendby (0:3).

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF, historia

Obie ekipy tydzień temu miały okazję zagrać ze sobą po raz pierwszy w historii. Wówczas górą była ekipa Adriana Siemieńca (1:0). Nigdy wcześniej drużyny ze sobą nie rywalizowały. Tym samym czwartkowa potyczka będzie pierwszą z udziałem zespołów na polskiej ziemi.

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF, kursy bukmacherskie

Eksperci twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Jagiellonii kształtuje się w wysokości 2.10-2.20. Remis oszacowani na 3.10-3.30. Z kolei rozwiązanie na wygraną Silkeborga wyceniono na 3.15-3.40 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji najpewniej w swoim najmocniejszym zestawieniu. Trener białostoczan może liczyć między innymi ba takich graczy jak: Jesus Imaz czy Dimitris Rallis. Afimico Pululu musi pauzować z powodu zawieszenia za kartki. Z kolei u gości uwaga może być zwrócona na Tonniego Adamsena, który tylko w tym sezonie w siedmiu spotkaniach zdobył sześć bramek i zaliczył jedną asystę.

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik, Drachal, Romanczuk, Pozo, Prip, Rallis, Imaz

Silkeborg: Larsen – Gammelby, Oestroem, Ganchas, Poulsen, Larsen, Mattsson, Boesen, McCowatt, Al Hajj, Adamsen.

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF, typ kibiców

Kto awansuje do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji? Jagiellonia

Silkeborg Jagiellonia 100%

Silkeborg 0% 2+ Votes

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF, transmisja meczu

Czwartkowa batalia będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Jagiellonia – Silkeborg zacznie się o godzinie 20:15 i będzie emitowana na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Studio przed spotkanie zacznie się o godzinie 19:00. Ponadto transmisja będzie dostępna na platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.