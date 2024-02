Jagiellonia Białystok - Lech Poznań: typy i kursy na mecz w ramach 21. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Kto zwycięży w tym hitowym spotkaniu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w sobotę (17 lutego) o godzinie 17:30.

IMAGO / Paweł Piotrowski / Newspix Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Jagiellonia Białystok Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2024 08:43 .

Jagiellonia – Lech, typy bukmacherskie

Na sobotę zostało zaplanowane hitowe spotkanie 21. kolejki, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechem Poznań. Będzie to starcie lidera Ekstraklasy z drużyną zajmującą obecnie trzecią lokatę. Między tymi drużynami jest zaledwie pięć punktów różnicy. Ja spodziewam się, że w Białymstoku obejrzymy bardzo wyrównane starcie. Uważam jednak, że trzy punkty zostaną na Podlasiu. Mój typ: wygrana Jagiellonii

Jagiellonia – Lech, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok w tym sezonie ligowym prezentuje znakomitą formę. Piłkarze Adriana Siemieńca w pięciu ostatnich oficjalnych zdołali odnieść cztery zwycięstwa (2:1 z Wartą Poznań, 2:0 z Wartą Poznań w Pucharze Polski, 4:2 z Rakowem Częstochowa i 3:1 z Widzewem Łódź), a także zaliczyć jeden remis (3:3 z Puszczą Niepołomice).

Lech Poznań natomiast ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. “Kolejorz” w tym czasie zdołał odnieść trzy wygrane (1:0 z Koroną Kielce, 1:0 z Arką Gdynia w Pucharze Polski oraz 2:0 z Zagłębiem Lubin), zaliczyć jeden remis (2:2 z Radomiakiem Radom), a także ponieść jedną porażkę (0:1 z Piastem Gliwice).

Jagiellonia – Lech, historia

W tym sezonie obie drużyny mierzyło się ze sobą pod koniec października. Wówczas na obiekcie przy Bułgarskiej obejrzeliśmy wspaniałe widowisko. Lech podzielił się punktami z Jagiellonią przy wyniku 3:3.

Jagiellonia – Lech, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnym faworytem tego spotkania jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną piłkarzy Adriana Siemieńca, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.44 – 2.50. Z kolei na zwycięstwo Lecha Poznań wynoszą około 2.80. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Jagiellonia – Lech, kto wygra?

Jagiellonia – Lech, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Rezerwowi ▼ 3 Dusan Stojinovic 4 Kaan Caliskaner 6 Taras Romanczuk 9 Jetmir Haliti 18 Tomasz Kupisz 19 Pawel Olszewski 28 José Naranjo 36 Jakub Lewicki 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski 5 Elias Andersson 7 Afonso Sousa 8 Ali Gholizadeh 9 Mikael Ishak 11 Kristoffer Velde 15 Michał Gurgul 19 Maksymilian Dziuba 20 Bartosz Tomaszewski 23 Miha Blazic 30 Nika Kvekveskiri 35 Filip Bednarek 44 Alan Czerwinski

Jagiellonia – Lech, transmisja meczu

Sobotni mecz 21. kolejki Ekstraklasy między Jagiellonią Białystok a Lechem Poznań rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+ z dodatkowymi kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports wynosi 48 zł miesięcznie w ofercie na 6 miesięcy (288 zł płatne z góry). Pozwala to oszczędzić kwotę w postaci 156 zł względem standardowej oferty.

