Jagiellonia Białystok – ACF Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2026)

Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina: typy i kursy na pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (19 lutego) o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Norbert Wojtuszek

Jagiellonia – Fiorentina, typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok w czwartkowy wieczór przystąpi do gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu 1/16 finału podopieczni Adriana Siemieńca zmierzą się przed własną publicznością z Fiorentiną. Dla polskiego zespołu będzie to duże wyzwanie i jednocześnie okazja do sprawienia niespodzianki w starciu z doświadczonym rywalem z Serie A. Viola natomiast zmaga się z olbrzymimi problemami i przyjedzie do Białegostoku z jasnym celem – zbudować solidną zaliczkę przed rewanżem i potwierdzić swoją pozycję jednego z faworytów do końcowego triumfu.

Ja uważam, że w czwartkowej rywalizacji triumfować będą Włosi. Mój typ: wygrana Fiorentiny

Jagiellonia – Fiorentina, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok zalicza udany powrót do gry po przerwie zimowej. Drużyna Adriana Siemieńca w trzech rozegranych spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (3:1 z Widzewem Łódź oraz 4:1 z Motorem Lublin), a także zaliczyła jeden remis (0:0 z Cracovią).

Fiorentina natomiast jest w kiepskiej formie. W pięciu ostatnich spotkaniach Viola odniosła jedno zwycięstwo (2:1 z Como), zaliczyła jeden remis (2:2 z Torino), a także poniosła aż trzy porażki (1:2 z Cagliari, 1:3 z Como w Pucharze Włoch oraz 1:2 z Napoli).

Jagiellonia – Fiorentina, historia

Czwartkowa rywalizacja będzie pierwszym meczem pomiędzy Jagiellonią Białystok a Fiorentiną. Dotychczas drużyny nie miały okazji ze sobą skrzyżować rękawic.

Jagiellonia – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowego spotkania jest Fiorentina. Jeśli rozważasz typ na wygraną włoskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwa Jagiellonii Białystok natomiast sięga nawet 3.15.

Jagiellonia Białystok Fiorentina Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2026 16:06

Jagiellonia – Fiorentina, kto wygra?

Jagiellonia – Fiorentina, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik – Romanczuk, Mazurek – Pozo, Imaz, Nahuel – Pululu

Fiorentina: Christensen – Dodo, Pongracić, Ranieri, Parisi – Madragora, Fagioli, Brescianini – Harrison, Piccoli, Solomon

Jagiellonia – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonia Białystok – ACF Fiorentina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić online w usłudze Polsat Box Go.

