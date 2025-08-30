Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: przewidywania
Jednym z czterech niedzielnych spotkań w PKO Ekstraklasie będzie spotkanie rozgrywane na Podlasiu. Tam Jagiellonia Białystok podejmie zespół Lechii Gdańsk. Faworytem tego meczu są oczywiście piłkarze gospodarzy, którzy obecnie są w bardzo dobrej dyspozycji i właściwie można powiedzieć, że nawiązują do formy z mistrzowskiego sezonu. Lechia z kolei ma swoje problemy przede wszystkim w defensywie, co przy dobrej ofensywnej grze gospodarzy może zakończyć się nawet katastrofą.
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki obu zespołów są zgoła odmienne. Jagiellonia Białystok w tym sezonie na swoim koncie ma tylko jedną porażkę i to w pierwszym meczu tej kampanii z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Wówczas było 0:4 dla gości z Małopolski. Od tamtego momentu podopieczni Adriana Siemieńca wygrali jednak aż siedem z dziewięciu meczy. Od tamtego czasu są więc niepokonani.
W środku tygodnia zespół białostoczan zremisował z albańskim zespołem Dinamo City Tirana 1:1, ale dzięki zaliczce z pierwszego starcia udało się awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. W ostatnim meczu w PKO Ekstraklasie Jagiellonia okazała się lepsza od Radomiaka Radom.
Jeśli chodzi z kolei o Lechię Gdańsk, to oni mają na swoim koncie bardzo dobre spotkanie derbowe, w którym udało się pokonać zespół Arki Gdynia 1:0. Wcześniej forma tego zespołu pozostawiała jednak wiele do życzenia, bowiem przytrafiła się m.in. bolesna porażka z Zagłębiem Lubin aż 2:6.
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: historia
W poprzednim sezonie obie te ekipy mierzyły się ze sobą oczywiście dwa razy. W pierwszym starciu rozgrywanym w Białymstoku byliśmy świadkami wyniku 3:2 dla zespołu Adriana Siemieńca. W rewanżu jednak dość sensacyjnie zespół Dumy Podlasia uległ ówczesnemu beniaminkowi 0:1. Ogólnie jednak dotychczasowa historia rywalizacji pomiędzy Jagiellonią a Lechią jest jednak z korzyścią dla tych pierwszych.
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Jagiellonia 100%
- Remis 0%
- Lechia 0%
2+ Votes
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Jagiellonii Białystok. Kurs na trzy punkty gospodarzy wynosi mniej więcej 1.75. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.15. Jeśli chcemy jednak zagrać na zwycięstwo gości, a więc zespołu Lechii Gdańsk, to możemy to zrobić za nawet 4.75.
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: transmisja
Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 360 Poza tym mecz ten, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.