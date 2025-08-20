Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Białostoczanie walczą o awans do fazy ligowej i mają na to spore szanse.

3BBRA2D Czestochowa, Poland. 10th May, 2025. Coach Adrian Siemieniec of Jagiellonia Bialystok seen during Polish League PKO BP Ekstraklasa 2024/2025 football match between Rakow Czestochowa and Jagiellonia Bialystok at Municipal Stadium (Czestochowa). Final score; Rakow Czestochowa 1:2 Jagiellonia Bialystok Credit: SOPA Images Limited/Alamy Live News Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: przewidywania

Przed Jagiellonia Białystok już tylko ostatnie dwa kroki do realizacji swojego podstawowego celu, jakim z pewnością jest awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Ekipa Adriana Siemieńca w 4. rundzie eliminacji tych rozgrywek zmierzy się bowiem z albańskim zespołem Dinamo Tirana. Wszystko wskazuje na to, że faworytami – i to zdecydowanymi – są gracze Dumy Podlasia, ale żadnego rywala nie można lekceważyć.

W kontekście tej rywalizacji bardzo ważny może okazać się mecz domowy w Białymstoku, bowiem wyjazd do gorącego albańskiego kotła z pewnością będzie dużo bardziej wymagający. Dobrze byłoby więc z perspektywy Jagi rozwiązać kwestię awansu już w pierwszym meczu, a tydzień później tylko dopełnić formalności.

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: ostatnie wyniki

Nie ma co ukrywać, Jagiellonia Białystok w ostatnich tygodniach jest w bardzo dobrej formie. Właściwie można powiedzieć, że piłkarze Adriana Siemieńca wchodzą na obroty z pamiętnego mistrzowskiego sezonu. Ku zaskoczeniu wielu kibiców i ekspertów, zespół, w którym latem doszło do licznych zmian personalnych, obecnie na koncie ma tylko jedną porażkę. Miało to miejsce w pierwszym meczu sezonu z Termaliką. Poza tym ostatnie trzy mecze białostoczan to dwa zwycięstwa i jeden remis. To musi robić więc bardzo dobre wrażenie.

Jeśli chodzi z kolei o zespół Dinama Tirana, to ono do tej pory rozgrywali tylko mecze w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy. Tamtejsza liga startuje dopiero za jakiś czas. Niemniej w dotychczasowych czterech meczach o punkty, dwukrotnie udawało się im wygrać, a raz padł remis oraz raz zanotowali porażkę. W 3. rundzie eliminacji LKE dość niespodziewanie wyeliminowali Hajduka Split.

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: historia

Będzie to pierwsze spotkanie tych zespołów w historii. Nie ma jednak co się dziwić, dotychczasowa liczba drużyn, z którymi mierzyła się Jagiellonia w europejskich pucharach nie jest zbyt duża.

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Adriana Siemieńca. Kurs na zwycięstwo białostoczan wynosi mniej więcej 1.30. Z kolei remis można zagrać aż za 5.60. Jeśli jednak uważamy, że albański zespół okaże się zbyt mocny dla Jagi, to ich trzy punkty możemy zagrać za kurs w wysokości nawet 10.5.

Jagiellonia Białystok FC Dinamo City 1.30 5.60 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2025 20:28 .

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: transmisja

Mecz Jagiellonii Białystok z Dinamo Tirana w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu, a dokładnie na kanale TV4, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Dostępna będzie także transmisja online w usłudze Polsat Box Go, ale do niej należy oczywiście wykupić odpowiedni dostęp. Początek rywalizacji na Podlasiu w czwartek 21 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:15.

