Jagiellonia Białystok – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (10.08.2025)

Jagiellonia Białystok – Cracovia: przewidywania

To będzie bez cienia wątpliwości jeden z największych hitów tej kolejki PKO Ekstraklasy. Do Białegostoku przyjedzie bowiem zespół Cracovii. Pasy to jedna z rewelacji początku tego sezonu i z pewnością chce zdobyć kolejne punkty. Do tej pory na swoim koncie mają siedem oczek, ale apetyty rosną w miarę jedzenia. Z kolei Jagiellonia po falstarcie w rywalizacji z Termalicą zdecydowanie wróciła do formy i znów pokazała, że jest niezwykle groźną ekipą.

Spodziewać można się więc sporej liczby goli oraz składnych akcji. Trudno jednak wskazać faworyta, bo choć Jagiellonia wydaje się nieco mocniejsza na papierze, to trzeba pamiętać, że gra na dwóch frontach. Niemniej mój typ na to spotkanie: BTTS – obie drużyny strzelą gola.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: ostatnie wyniki

Ostatni okres jest przede wszystkim bardzo wymagający dla Jagiellonii Białystok. Piłkarze Adriana Siemieńca łączą bowiem grę w eliminacjach Ligi Konferencji z walką o medale w PKO Ekstraklasie. Z tego też powodu w poprzednim tygodniu przełożony został zaplanowany mecz z Motorem Lublin. Jeśli chodzi o ostatnie mecze białostoczan, to oni w czwartek pokonali w wyjazdowym starciu zespół Silkerborga. Wcześniej udało się także zwyciężyć z ekipą Novi Pazar oraz Widzewem Łódź.

Z kolei piłkarze Pasów w poprzedniej serii gier zremisowali 2:2 z Lechią Gdańsk. Jeden punkt przed własną publicznością udało się zdobyć w ostatnich minutach czasu doliczonego. Wcześniej jednak pewnie ekipa Luki Elsnera pokonała beniaminka z Niecieczy oraz przede wszystkim sensacyjnie pokonała Lecha Poznań aż 4:1 i to przy Bułgarskiej.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: historia

Ostanie mecze tych zespołów kończyły się sporą liczbą goli. W poprzednim sezonie w pierwszym meczu przy ulicy Słonecznej w Białymstoku było bowiem 4:2 dla Cracovii, a w rewanżu padł remis 2:2. Z kolei w mistrzowskim sezonie Jagiellonii, również na Podlasiu lepsza okazała się drużyna z Krakowa, która wygrała 3:1. Przy Kałuży znów jednak triumfowała drużyna Adriana Siemieńca, która zdobyła cztery gole, a mecz zakończył się wynikiem 2:4.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Cracovia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Jagiellonii Białystok. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Dumy Podlasia wynosi mniej więcej 2.20. Jeśli chcemy jednak postawić na remis, to możemy to zrobić za około 3.55. Z kolei trzy punkty zespołu gości, a więc Cracovii wyceniane są na 3.30.

Jagiellonia Białystok Cracovia 2.20 3.55 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 20:31 .

Jagiellonia Białystok – Cracovia: transmisja

Hitowy mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Cracovią rozpocznie się w niedzielę 10 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30. W telewizji mecz ten będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz TVP Sport. Można również uzyskać dostęp do serwisu streamingowego CANAL+, aby śledzić ten mecz oraz pozostałe w PKO Ekstraklasie w internecie. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Transmisję online przeprowadzi także publiczny nadawca, a to na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl

