Jagiellonia Białystok z zaliczką dwóch bramek podchodzi do rewanżu z Backą Topolą. W czwartek ma zamiar przypieczętować swój awans do 1/8 finału Ligi Konferencji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – Backa Topola, typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok przystąpi do czwartkowej potyczki na Chorten Arena z Backą Topola, mając za sobą cenne zwycięstwo tydzień temu. Wówczas aktualni mistrzowie Polski wygrali z ekipą z Serbii różnicą dwóch goli. Mimo że pierwszy bramkę w starciu zdobył Prestige Mboungou, to później Żółto-czerwoni z nawiązką odwrócili losy rywalizacji. Najpierw do wyrównania doprowadził Jesus Imaz. Później gola na 2:1 strzelił Afimico Pululu. Finalnie rezultat rywalizacji na 3:1 ustalił Hiszpan.

Polska ekipa przystąpi do czwartkowego starcia, mając 41 punktów w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Tym samym Jagiellonia wraz z Lechem Poznań jest na czele stawki. Rywal białostoczan zadomowił się natomiast na 10. pozycji w rodzimych rozgrywkach. W różnych nastrojach podejdą do swojej batalii oba zespoły. Jaga w czterech ostatnich potyczkach wygrała trzykrotnie, ponosząc jedną porażkę. Backa Topola natomiast po każdym z czterech ostatnich starć schodziła z placu gry na tarczy.

Przy okazji czwartkowej batalii ciekawe jest to, że Żółto-czerwoni brali udział w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, w których każda z ekip byłą w stanie zdobyć bramkę. W związku z tym można rozważyć taki scenariusz przy okazji tworzenia kuponu. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Jagiellonia Białystok – Backa Topola, ostatnie wyniki

Ekipa Adriana Siemieńca w trakcie minionego weekendu odniosła cenne zwycięstwo nad Motorem Lublin. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy kończył zawody z bagażem trzech goli. Ogólnie w tym roku w lidze polskiej Jagiellonia wygrała dwa razy, kolejno z Radomiakiem (5:0) i Motorem (3:0). Z kolei przegrała ze Stalą Mielec (1:2).

Serbska drużyna ma natomiast za sobą przegraną z Tekstilac Odzaci (1:2). Backa Topola nie była zatem w stanie podnieść się z kolan po porażce z mistrzem Polski. Ogólnie w roli gościa rywal Żółto-czerwonych w trzech ostatnich oficjalnych starciach przegrał tylko raz, ulegając Mladest Lucani (1:4).

Jagiellonia Białystok – Backa Topola, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą w czwartek zaledwie po raz drugi w historii. Tydzień temu miało miejsce pierwsze historyczne spotkanie z udziałem Jagiellonii i Backi Topoli na europejskiej scenie, po którym więcej powodów do zadowolenia mieli przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy.

Jagiellonia Białystok – Backa Topola, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że więcej szans na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Jagiellonii kształtuje się na poziomie mniej więcej 1.37-1.42. Remis oszacowano na 4.80-5.00. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Backi Topoli została oszacowana na 6.60-7.40 i to najmniej realna opcja według bukmacherów.

Jagiellonia Białystok – Backa Topola, przewidywane składy

Białostoczanie będą musieli radzić sobie w rywalizacji bez Adriana Diegueza. To może sugerować, że w wyjściowym składzie na środku defensywy mogą wystąpić Mateusz Skrzypczak i Enzo Ebosse. W ataku można się natomiast spodziewać Afimico Pululu.

Jeśli chodzi o zespół gości, to dużo może zależeć od postawy takich graczy jak: Ivan Milosavljevic i Petar Stanić. W ofensywie za zdobywanie bramek mają być z kolei odpowiedzialni: Stefan Jovanović, Marko Lazetić czy Vieljeux Prestige Mboungou.

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho, Kubicki, Flach, Miki, Imaz, Churlinov, Pululu

Backa Topola: Ilic –Dordevic, Degenek, Capan, Radojevic, Milosavljevic, Radin, Stanic, Jovanovic, Lazetic, Mboungou.

Jagiellonia Białystok – Backa Topola, typ kibiców

Jagiellonia Białystok – Backa Topola, transmisja meczu

Czwartkowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Jagiellonia Białystok – Backa Topola zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto mecz będzie dostępny na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Interesujące jest to, że będzie opcja śledzenia spotkania w TrybPro, czyli z rozbudowanym systemem statystyk.

