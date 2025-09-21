Inter Mediolan – Sassuolo: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

Inter Mediolan - Sassuolo: typy i kursy na mecz Serie A. Nerazzurri po dwóch porażka z rzędu będą szukać przełamania w lidze. Ich rywalem będzie beniaminek ligi włoskiej. Sprawdź typy na mecz Inter - Sassuolo.

Inter – Sassuolo: typy bukmacherskie

Na niedzielne spotkanie Inter Mediolan – Sassuolo proponuję zakład, skupiający się na liczbie goli w meczu. Kurs na wygraną Nerazzurrich jest zbyt niski, więc moim zdaniem idealnym zamiennikiem może okazać się liczba powyżej 2.5 goli w spotkaniu. W meczach mediolańczyków padały ostatnio kolejno 7, 3 i 5 bramek. Z kolei w starciach Neroverdich 1, 5 i 2. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

Inter – Sassuolo: ostatnie wyniki

Cristian Chivu nie najlepiej rozpoczął pracę w Interze Mediolan jeśli chodzi o rywalizację w Serie A. Z trzech dotychczasowych spotkań Nerazzurri odnieśli tylko jedno zwycięstwo, pokonując na starcie sezonu Torino (5:0). W kolejnych meczach musieli jednak uznać wyższość rywali, przegrywając z Udinese (1:2) i Juventusem (3:4). Posada rumuńskiego szkoleniowca wciąż jest bezpieczna, ale ewentualna kolejna porażka w lidze, mocno skomplikuje sytuację wicemistrza Włoch w początkowej fazie rozgrywek.

Sassuolo jako beniaminek Serie A ma za zadanie utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Póki co wielkich powodów do radości nie mają, choć w ostatniej kolejce sprawili dużą sensację, przerywając serię dwóch porażek z rzędu. W ubiegłym tygodniu pokonali u siebie Lazio (1:0), dzięki czemu zdobyli pierwsze punkty w sezonie. Wcześniej przegrali z Napoli (0:2), a w 2. kolejce przegrali z innym beniaminkiem Serie A – Cremonese (2:3).

Inter – Sassuolo: historia

W poprzednim sezonie Sassuolo rywalizowało na poziomie Serie B, więc nie było okazji do bezpośredniego meczu z Interem Mediolan. Ostatni raz, gdy obie drużyny rywalizowały ze sobą bezpośrednio, miał miejsce w kampanii 2023/2024. Co ciekawe w obu meczach górą był zespół Neroverdi, wygrywając (1:0) i (2:1). Il Biscione ostatni razy wygrali w sezonie 2022/2023, pokonując rywali (1:0) i (4:2).

Inter – Sassuolo: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu według bukmacherów będzie Inter Mediolan. Kurs na zwycięstwo Nerazzurrich wynosi 1.33. Z kolei wygraną Sassuolo można dodać do kuponu ze współczynnikiem aż 9.35.

Inter – Sassuolo: kto wygra?

Inter – Sassuolo: przewidywane składy

Inter: Martinez – Akanji, Acerbi, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco – Pio Esposito, Thuram

Sassuolo: Muric – Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig – Koné, Matic, Vranckx – Berardi, Pinamonti, Laurienté

Inter – Sassuolo: transmisja meczu

Mecz Inter – Sassuolo odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2, a także Polsat Sport 3. Na dodatek spotkanie można obejrzeć u bukmachera w usłudze Betclic TV, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL.

