Inter Mediolan – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2025)

Inter Mediolan - Liverpool: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Inter – Liverpool, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Liverpool. Nerazzurri wrócili na odpowiednie tory, notując okazałe zwycięstwo nad Como (4:0). Mistrzowie Anglii natomiast znajdują się w olbrzymim kryzysie i coraz głośniej mówi się o rozstaniu z Arne Slotem. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza będzie niezwykle ważna zarówno dla jednego jak i drugiego zespołu.

Ja uważam, że wtorkowe spotkanie zakończy się triumfem podopiecznych Cristiana Chivu. Mój typ: wygrana Interu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter – Liverpool, ostatnie wyniki

Inter Mediolan znajduje się w niezłej formie. Nerazzurri notują serię trzech zwycięstw z rzędu (2:0 z Pisą, 5:1 z Venezią w Pucharze Włoch oraz 4:0 z Como). Wcześniejsze dwa mecze wicemistrzów Italii kończyły się jednak porażkami (0:1 z AC Milanem i 1:2 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów).

Liverpool natomiast ma jeszcze gorszy bilans w pięciu ostatnich spotkaniach. The Reds odnieśli tylko jedno zwycięstwo (2:0 z West Hamem United), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Sunderlandem oraz 3:3 z Leeds United), a także ponieśli aż dwie porażki (0:3 z Nottingham Forest i 1:4 z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów).

Inter – Liverpool, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Liverpoolem rozpoczęła się już w latach 60., kiedy oba zespoły zmierzyły się w półfinale Pucharu Europy 1965 roku. Po tamtym dwumeczu na długo nie dochodziło do ich bezpośrednich konfrontacji, aż do 2008 roku, gdy Liverpool wyeliminował Inter z Ligi Mistrzów. Współczesnym kibicom szczególnie zapadły spotkania z sezonu 2021/22, zakończone awansem Anglików mimo zwycięstwa Interu na Anfield. Ogólnie w historii starć częściej triumfował Liverpool, choć każde spotkanie obu klubów budzi duże emocje.

Inter – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Liverpoolu sięga natomiast 3.25.

Inter Mediolan Liverpool FC Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 25 listopada 2025 21:44

Inter – Liverpool, przewidywane składy

Inter – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Liverpool obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.