Inter Mediolan – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (20.01.2026)

Inter Mediolan - Arsenal: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Arsenal, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór odbędzie się niezwykle interesujące spotkanie w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Arsenal. Można śmiało powiedzieć, że jest to mecz na szczycie. Obie drużyny są liderami w swoich ligach i pewnym krokiem zmierzają po tytuł mistrza kraju. Zarówno podopieczni Cristiana Chivu jak i Kanonierzy znajdują się w wysokiej dyspozycji. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że wtorkowe spotkanie finalnie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Interu

Kacper STS 2.75 wygrana Interu Zagraj!

Inter – Arsenal, ostatnie wyniki

Inter Mediolan imponuje formą. Podopieczni Cristiana Chivu w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:1 z Bologną, 2:0 z Parmą, 1:0 z Lecce oraz 1:0 z Udinese), a także zanotowali jeden remis (2:2 z Napoli).

Arsenal natomiast ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Kanonierzy odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Bournemouth, 4:1 z Portsmouth w Pucharze Anglii i 3:2 z Chelsea w Pucharze Ligi Angielskiej), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Liverpoolem oraz 0:0 z Nottingham Forest).

Inter – Arsenal, historia

Rywalizacja między Interem Mediolan a Arsenalem nie należy do najczęstszych, ale ma wyraźny europejski charakter. Kluby spotykały się głównie w rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz Pucharu UEFA, gdzie starcia włoskiej taktyki z angielskim tempem gry budziły duże zainteresowanie. Mecze te często były wyrównane i miały duże znaczenie w kontekście awansu do kolejnych rund. Choć brak tu długiej serii bezpośrednich pojedynków, każde spotkanie obu drużyn traktowane było jako prestiżowy test na arenie międzynarodowej.

Inter – Arsenal, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.55. W przypadku zwycięstwa Interu Mediolan natomiast sięga nawet 2.75.

Inter Mediolan Arsenal 2.75 3.15 2.55 Odds are subject to change. Last updated 19 stycznia 2026 16:56

Inter – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Arsenalu wygraną Interu

remisem

wygraną Arsenalu 0 Votes

Inter – Arsenal, przewidywane składy

Inter – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Arsenal obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 2, TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.