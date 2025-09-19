Hoffenheim – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Hoffenheim – Bayern, typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek Bundesligi rozpoczną się od interesujących spotkań. W jednym z nich Hoffenheim przed własną publicznością podejmie Bayern Monachium. Gospodarze będą mieli okazję zaskoczyć mistrzów Niemiec, którzy w tygodniu rozegrali zwycięski, ale niezwykle wymagający mecz w Lidze Mistrzów z Chelsea (3:1). Nadchodząca rywalizacja ma zdecydowanego faworyta, ale nie można skreślać przed pierwszym gwizdkiem drużyny prowadzonej przez Christiana Ilzera.
Ja uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy sobotnią rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Hoffenheim – Bayern, ostatnie wyniki
Hoffenheim od początku sezonu prezentuje całkiem wysoką formę. Gospodarze sobotniego pojedynku w czterech rozegranych meczach odnieśli trzy zwycięstwa (4:0 z Hansą Rostock w Pucharze Niemiec, 2:1 z Bayerem Leverkusen i 4:2 z Unionem Berlin), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Eintrachtem Frankfurt).
Bayern Monachium natomiast jest w znakomitej dyspozycji. Mistrzowie Niemiec wygrali wszystkie ostatnie pięć spotkań (6:0 z RB Lipskiem, 3:2 z Wehen Wiessbaden w Pucharze Niemiec, 3:2 z Augsburgiem, 5:0 z HSV Hamburg oraz 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów).
Hoffenheim – Bayern, historia
Rywalizacja Hoffenheim z Bayernem Monachium od lat przebiega pod dyktando Bawarczyków. Monachijczycy. Obecni mistrzowie Niemiec wygrali zdecydowaną większość spotkań, często bardzo wysoko. W minionym sezonie 2024/25 pokazali pełną dominację, zwyciężając najpierw 5:0, a następnie 4:0. Te wyniki potwierdziły ogromną różnicę klas między drużynami.
Hoffenheim – Bayern, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Niemiec, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.35. W przypadku zwycięstwa Hoffenheim natomiast sięga nawet 7.40.
Hoffenheim – Bayern, kto wygra?
Hoffenheim – Bayern, przewidywane składy
Hoffenheim – Bayern, transmisja meczu
Spotkanie Hoffenheim – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz oglądać drogą online za pośrednictwem strony internetowej elevensports.pl, a także platformy Betclic TV.
