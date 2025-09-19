Hoffenheim – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Hoffenheim - Bayern Monachium: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Bundesligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (20 września) o godzinie 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Hoffenheim – Bayern, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek Bundesligi rozpoczną się od interesujących spotkań. W jednym z nich Hoffenheim przed własną publicznością podejmie Bayern Monachium. Gospodarze będą mieli okazję zaskoczyć mistrzów Niemiec, którzy w tygodniu rozegrali zwycięski, ale niezwykle wymagający mecz w Lidze Mistrzów z Chelsea (3:1). Nadchodząca rywalizacja ma zdecydowanego faworyta, ale nie można skreślać przed pierwszym gwizdkiem drużyny prowadzonej przez Christiana Ilzera.

Ja uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy sobotnią rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Hoffenheim – Bayern, ostatnie wyniki

Hoffenheim od początku sezonu prezentuje całkiem wysoką formę. Gospodarze sobotniego pojedynku w czterech rozegranych meczach odnieśli trzy zwycięstwa (4:0 z Hansą Rostock w Pucharze Niemiec, 2:1 z Bayerem Leverkusen i 4:2 z Unionem Berlin), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Eintrachtem Frankfurt).

Bayern Monachium natomiast jest w znakomitej dyspozycji. Mistrzowie Niemiec wygrali wszystkie ostatnie pięć spotkań (6:0 z RB Lipskiem, 3:2 z Wehen Wiessbaden w Pucharze Niemiec, 3:2 z Augsburgiem, 5:0 z HSV Hamburg oraz 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów).

Hoffenheim – Bayern, historia

Rywalizacja Hoffenheim z Bayernem Monachium od lat przebiega pod dyktando Bawarczyków. Monachijczycy. Obecni mistrzowie Niemiec wygrali zdecydowaną większość spotkań, często bardzo wysoko. W minionym sezonie 2024/25 pokazali pełną dominację, zwyciężając najpierw 5:0, a następnie 4:0. Te wyniki potwierdziły ogromną różnicę klas między drużynami.

Hoffenheim – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Niemiec, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.35. W przypadku zwycięstwa Hoffenheim natomiast sięga nawet 7.40.

Hoffenheim Bayern Monachium 7.40 5.75 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2025 20:09 .

Hoffenheim – Bayern, kto wygra?

Hoffenheim – Bayern, przewidywane składy

Hoffenheim Christian Ilzer Bayern Monachium Vincent Kompany Hoffenheim Christian Ilzer 4-2-1-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Baumann 34 Coufal 2 Hranac 21 Hajdari 13 Bernardo 18 Burger 7 Avdullahu 27 Kramaric 11 Asllani 19 Lemperle 29 Toure 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 1 Baumann 34 Coufal 2 Hranac 21 Hajdari 13 Bernardo 18 Burger 7 Avdullahu 27 Kramaric 11 Asllani 19 Lemperle 29 Toure 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 4-2-1-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 6 Grischa Prömel 9 Ihlas Bebou 10 Muhammed Damar 17 Umut Tohumcu 22 Alexander Prass 25 Kevin Akpoguma 33 Max Moerstedt 35 Arthur Chaves 37 Luca Philipp 3 Min-Jae Kim 11 Nicolas Jackson 20 Tom Bischof 26 Sven Ulreich 30 Cassiano Kiala 36 Wisdom Mike 40 Jonas Urbig 42 Lennart Karl 45 Aleksandar Pavlovic

Hoffenheim – Bayern, transmisja meczu

Spotkanie Hoffenheim – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz oglądać drogą online za pośrednictwem strony internetowej elevensports.pl, a także platformy Betclic TV.

