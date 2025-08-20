Hibernian F.C. – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2025)

Hibernian F.C. - Legia Warszawa: typy i kursy na pierwszy mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Hibernian – Legia, typy bukmacherskie

Już w czwartkowy wieczór swój jeden z ważniejszych meczów dotychczasowego sezonu rozegra Legia Warszawa. Tego dnia podopieczni Edwarda Iordanescu zmierzą się na wyjeździe z Hibernian w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wojskowi nie są obecnie w najlepszej dyspozycji. Dowodem tego jest ostatnia porażka z Wisłą Płock. Szkocki zespół natomiast udanie wszedł w nowy sezon i udało im się w poprzedniej fazie wyeliminować wyżej notowany Partizan Belgrad. Niewątpliwie nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że ostatecznie w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Hibernian – Legia, ostatnie wyniki

Hibernian obecnie imponuje formą. Szkocki zespół w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (2:1 z Dundee FC, 2:0 z Partizanem Belgrad w pierwszym meczu i 2:0 z Livingston), zanotował jeden remis (2:2 z Kilmarnock), a także poniósł jedną porażkę (2:3 z Partizanem Belgrad w rewanżu).

Legia Warszawa, tak jak wcześniej było wspominane, nie jest w dobrej dyspozycji. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu Wojskowych kończyło się dwoma zwycięstwami (3:1 z GKS-em Katowice oraz 2:1 z AEK-iem Larnaką w rewanżu), jednym remisem (0:0 z Arką Gdynia), a także dwoma porażkami (1:4 z AEK-iem Larnaką w pierwszym meczu i 0:1 z Wisłą Płock).

Hibernian – Legia, historia

Czwartkowe starcie będzie pierwszym oficjalnym meczem między tymi drużynami. Dotychczas zespoły nie miały okazji skrzyżować ze sobą rękawic.

Hibernian – Legia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowego pojedynku jest Legia Warszwa. Jeśli rozważasz typ na wygraną polskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Hibernian natomiast sięga nawet 3.00.

Hibernian Legia Warszawa 3.00 3.50 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2025 15:52 .

Hibernian – Legia, kto wygra?

Hibernian – Legia, przewidywane składy

Hibernian F.C.: Sallinger – O’Hora, Hanley, Iredale – Megwa, Manneh, Chaiwa, Obita – Campbell – Boyle, Klidje

Legia Warszawa: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Augustyniak, Elitim – Chodyna, Nsame, Morishita

Hibernian – Legia, transmisja meczu

Spotkanie Hibernian – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Rywalizację drogą online obejrzysz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

