Zdjęcie kontekstowe: FC Bayern München przeciwko 1. FC Köln – Bundesliga 2026/27 — Alexander Hassenstein / getty Na zdjęciu: FC Bayern München przeciwko 1. FC Köln – Bundesliga 2026/27

Bülter i El Mala dali popis skuteczności!

FC Köln przystępowało do sobotniego spotkania z Elversbergiem po pięciu meczach Bundesligi bez zwycięstwa – trzech remisach i dwóch porażkach. Przełamanie na RheinEnergieStadionie było efektowne. W starciu 11. kolejki gospodarze wygrali 5:0, a głównym bohaterem został Marius Bülter, autor hat-tricka. Dwie pozostałe bramki zdobył Said El Mala.

Na pierwszego gola kibice czekali zaledwie osiem minut. Bülter wykorzystał dośrodkowanie Borny Sosy i głową otworzył wynik. W 16. minucie El Mala podwyższył na 2:0 po podaniu Mikeya Moore’a. Jeszcze przed przerwą ponownie zadziałała współpraca Sosy z Bülterem. W 39. minucie napastnik znów trafił głową, a Köln schodziło do szatni z trzybramkową przewagą.

Francis Onyeka mógł zmniejszyć straty w 51. minucie, ale jego celny strzał obronił Marvin Schwäbe. W 63. minucie Bülter skompletował hat-tricka po asyście El Mali. W ten sposób otworzył swój dorobek bramkowy w tym sezonie Bundesligi.

W 68. minucie El Mala ustalił rezultat na 5:0, wykorzystując podanie Joela Schmieda. Zakończył występ z dwiema bramkami i asystą. Duży udział w wysokim zwycięstwie miał również Sosa, który dwukrotnie dogrywał przy golach Bültera.

FC Köln – Elversberg 5:0 (3:0)

Bramki: Bülter 8′, El Mala 16′, Bülter 39′, Bülter 63′, El Mala 68′.