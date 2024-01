IMAGO / M.Jimenez / ZUMA Wire Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Granada – Atletico, typy bukmacherskie

Atletico Madryt w ramach 21. kolejki zmierzy się na Estadio de Los Carmenes z Granadą. Faworytem tego spotkania jest drużyna Diego Simeone, bowiem obecnie zajmują oni 5. lokatę w tabeli, a ich poniedziałkowi rywale znajdują się w strefie spadkowej. Ja spodziewam się, że jeden z golkiperów zakończy ten mecz z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Granada – Atletico, ostatnie wyniki

Granada w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, zajmując zasłużenie miejsce w strefie spadkowej. “Nazaries” w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:0 z Cadiz), zanotowali jeden remis (1:1 z Athletic Bilbao), a także ponieśli trzy porażki (0:1 z Celtą Vigo, 0:3 z Sevillą oraz 0:1 z Betisem).

Atletico Madryt natomiast prezentuje się ostatnio w kratkę. W pięciu ostatnich spotkaniach udało im się trzykrotnie wygrać (1:0 z Sevillą, 3:1 z Lugo w Pucharze Hiszpanii, a także 4:2 z Realem Madryt w Pucharze Hiszpanii), a także zaliczyli dwie wpadki (3:4 z Gironą i 3:5 z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii).

Granada – Atletico, historia

W tym sezonie obie drużyny już miały okazje ze sobą rywalizować. Na Wanda Metropolitano padł wynik 3:1 dla Atletico Madryt.

Granada – Atletico, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Los Colchoneros”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.67 – 1.72, podczas gdy na zwycięstwo Granady sięgają nawet 4.95. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod: GOAL.

Granada – Atletico, kto wygra?

Granada – Atletico, przewidywane składy

Granada Alexander Medina 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Granada Alexander Medina 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 4 Miguel Angel Rubio 5 Jesús Vallejo 8 Matías Arezo 10 Antonio Puertas 12 Ricard Sánchez 13 André Ferreira 16 Victor Diaz 17 Shon Weissman 18 Njegos Petrovic 19 Famara Diedhiou 21 Óscar Melendo 23 Gerard Gumbau 28 Raúl Torrente 31 Adrian Lopez 33 Álvaro Fernandez 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 15 Stefan Savic 16 Nahuel Molina Lucero 17 Javi Galán 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis 37 Marco Moreno Granada Alexander Medina 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Granada Alexander Medina 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 4 Miguel Angel Rubio 5 Jesús Vallejo 8 Matías Arezo 10 Antonio Puertas 12 Ricard Sánchez 13 André Ferreira 16 Victor Diaz 17 Shon Weissman 18 Njegos Petrovic 19 Famara Diedhiou 21 Óscar Melendo 23 Gerard Gumbau 28 Raúl Torrente 31 Adrian Lopez 33 Álvaro Fernandez 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 15 Stefan Savic 16 Nahuel Molina Lucero 17 Javi Galán 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis 37 Marco Moreno

Granada – Atletico, transmisja meczu

Spotkanie Granady z Atletico Madryt odbędzie się już w poniedziałek (22 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisję tego meczu można śledzić na antenie Eleven Sports 1, a także w internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

