IMAGO / Newspix/ Łukasz Sobala Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 2.85 3.60 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 13:27 .

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Górnik Zabrze notuje wspaniałą serię pięciu wygranych z rzędu. Zabrzanie złapali ostatnio wiatr w żagle i ogrywają kolejnych rywali. W meczu z Pogonią, która nie przegrała od początku marca drużynie Jana Urbana już tak łatwo o wygraną nie będzie. Możemy jednak liczyć na ciekawe widowisko z dużą ilością goli, o czym świadczą wyniki obu drużyn z ostatnich tygodni. Nasz typ: bramki powyżej – 2,5 – TAK.

STS 2,05 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź STS

Mimo znakomitej formy Górnika, Pogoń nie jest łatwym rywalem. Portowcy też mają na swoim koncie świetną serię dziewięciu meczów bez porażki. Ponadto wydaje się, że mają więcej piłkarskiej jakości w swoim składzie i podobnie jak bukmacherzy, Jakub Olkiewicz upatruje w nich faworyta. Typ Kuby Olkiewiecza: zwycięstwo Pogoni – TAK.

Jakub STS 2,45 Zwycięstwo Pogoni Szczecin Odwiedź STS

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Żaden z zawodników obu drużyn nie musi pauzować za żółte i czerwone kartki. W drużynie z Zabrza nie zobaczymy kontuzjowanego Norberta Wojtuszka. Dobre wieści nadchodzą z kolei z ekipy Portowców. W tym tygodniu do zajęć z zespołem powrócili borykający się do niedawna z chorobą Linus Wahlqvist, a także Michał Kucharczyk.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze wskoczył na wyższy poziom po objęciu sterów w klubie przez Jana Urbana. Zabrzanie na początku przegrali z Piastem, potem przyszedł remis z Koroną i od tego czasu wygrali pięć kolejnych spotkań, co pozwoliło im wskoczyć na szóstą lokatę w lidze. Pogoń również notuje niezłą serię. W lidze nie przegrali od początku marca i porażki z Rakowem. Od tego czasu mają na swoim koncie sześć zwycięstw i trzy remisy i są na dobrej drodze, by ukończyć rozgrywki na trzecim miejscu.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, historia

Górnik Zabrze pokonał Pogoń Szczecin w rundzie jesiennej aż 4:1, a większość pamięta znakomite trafienie z połowy boiska Lucasa Podolskiego. Łącznie w ostatnich pięciu spotkaniach bilans jest bardzo wyrównany: dwa zwycięstwa Górnika, dwa Pogoni i jeden remis.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniej potyczki jest Pogoń. Kursy na wygrana gości oscylują wokół 2,50, natomiast w przypadku zabrzan wynoszą one około 2,80. Warto jednak pamiętać o znakomitej serii Górnika, dlatego jeśli uważasz, że tym razem zespół Jana Urbana znów może zgarnąć trzy punkty to zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Górnika 100% Remisem 0% Wygraną Pogoni 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Górnika

Remisem

Wygraną Pogoni

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Górnik: Bielica, Sekulić, Bergstroem, Jensen, Janża, Rasak, Olkowski, Podolski, Pacheco, Yokota, Krawczyk.

Pogoń: Stipica, Koutris, Zech, Loncar, Stolarski, Dąbrowski, Łęgowski, Grosicki, Gorgon, Bichakhchyan, Almqvist.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Pojedynek Górnik z Pogonią będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także w otwartym kanele TVP Sport.

Ten pojedynek będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online oraz w aplikacji Sport.TVP.pl. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z oferty CANAL+, dzięki niej możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.