Górnik Zabrze – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Górnik Zabrze – Legia Warszawa: przewidywania
Górnik Zabrze w niedzielny wieczór zagra w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań z Legią Warszawa. Śląska ekipa podejdzie do tej potyczki jako lider PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem na szóstej pozycji plasują się Wojskowi, co może zwiastować duże emocje.
W zgoła odmiennych nastrojach do meczu przystąpią obie drużyny. Górnik ostatnio podzielił się punktami w hicie z Cracovią. 15-krotny mistrz Polski ma natomiast za sobą przegrane starcie z Samsunsporem. Istotne jest to, że Legia do spotkania przystąpiła w mocno eksperymentalnym zestawieniu.
Zwykle w bezpośrednich pojedynkach z udziałem zabrzańskiej i stołecznej ekipy emocji nie brakuje. Ślązacy nie potrafią jednak pokonać Legii już od siedmiu spotkań. Po raz ostatni Górnik zwyciężył w 2021 roku, wygrywając jednym golem. W związku z tym niewykluczone, że właśnie na Arenie Zabrze dojdzie do przełamania. Mój typ: Górnik wygra.
Górnik Zabrze – Legia Warszawa: ostatnie wyniki
Zespół z Zabrza przystąpi do potyczki po podziale punktów z Cracovią (1:1). Górnik ogólnie jest bez porażki od 15 września. Ostatni raz przegrał z Motorem Lublin (0:1). Nie tak dawno zabrzańska ekipa pokonała natomiast Legię II Warszawa (3:0) w STS Pucharze Polski.
Wojskowi z kolei są w lidze niepokonani od czterech spotkań. W tym czasie Legia zaliczyła dwa zwycięstwa i dwa remisy. Ostatnia przegraną w PKO BP Ekstraklasie legioniści zaliczyli 31 sierpnia, gdy ulegli Pasom (1:2).
Górnik Zabrze – Legia Warszawa: historia
Obie ekipy po raz ostatni grały ze sobą w kwietniu tego roku i wówczas na stadionie w Zabrzu lepsi byli warszawianie, pokonując 14-krotnego mistrza Polski jednym golem (2:1). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między zespołami za każdym razem górą była Legia. Górnik ostatnie zwycięstwo nad Wojskowymi odniósł z kolei w listopadzie 2021 roku, gdy zwyciężył także różnicą jednego trafienia (3:2).
Górnik Zabrze – Legia Warszawa: kto wygra?
Górnik Zabrze – Legia Warszawa: przewidywane składy
U gospodarzy tak naprawdę tylko Michal Sacek jest poza grą. Tymczasem zespół z Warszawy będzie musiał radzić sobie bez takich zawodników jak: Henrique Arreiol i Claude Goncalvers. Z powodu kontuzji nie będzie mógł też wystąpić Jean-Pierre Nsame.
|7Luka Zahovic
|9Gabriel Barbosa Avelino
|10Lukas Podolski
|15Roberto Massimo
|17Kamil Lukoszek
|19Natan Dziegielewski
|22Abbati Abdullahi
|26Rafał Janicki
|28Bastien Donio
|33Maksym Chłań
|55Maksymilian Pingot
|79Young-jun Goh
|92Piotr Pietryga
|99Tomasz Loska
|8Rafał Augustyniak
|11Kacper Chodyna
|12Radovan Pankov
|14Antonio Colak
|19Ruben Vinagre
|20Jakub Zewlakow
|21Wahan Biczachczjan
|27Gabriel Kobylak
|30Petar Stojanovic
|53Wojciech Urbański
|55Artur Jędrzejczyk
|82Kacper Urbański
Górnik Zabrze – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie
Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Legii kształtuje się na poziomie 2.55. Remis oszacowano na 3.30 i to najmniej prawdopodobna opcja według bukmacherów. Z kolei rozwiązanie na wygraną Górnika wyceniono na 2.70.
Górnik Zabrze – Legia Warszawa: transmisja
Niedzielny szlagier w PKO BP Ekstraklasie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania Górnik Zabrze – Legia Warszawa będzie emitowana na antenach CANAL+Sport 3 i CANAL+ 4K. Starcie zacznie się o godzinie 20:15 i skomentują je Rober Skrzyński oraz Kamil Kosowski. Ponadto mecz będzie dostępny w internecie w usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na smart TV.
