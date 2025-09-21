Górnik Łęczna – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

Górnik Łęczna - Wisła Kraków, typy na niedzielny mecz 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda w ostatnim czasie się zacięła i nie wygrała dwóch kolejnych spotkań. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Górnik – Wisła, typy i przewidywania

Wisła Kraków w niedzielę zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Obie drużyny chcą się przełamać, choć w przypadku ekipy Mariusza Jopa nie wypada mówić o kryzysie, a co najwyżej o spadku najwyższej formy. Po sześciu kolejnych zwycięstwach nastąpiła porażka oraz remis, zaś Górnik Łęczna w tym sezonie nie świętował jeszcze ligowej wygranej.

Biała Gwiazda oczywiście ma po swojej stronie sportowe argumenty i jest bardziej jakościową drużyną, ale mecz z Górnikiem Łęczna nie będzie spacerkiem. Niedzielni gospodarze potrafili już przeciwstawić się faworytom, remisując z Wieczystą Kraków czy GKS-em Tychy. Wiele zależy od dyspozycji wiślaków – jeśli zagrają na poziomie pierwszych spotkań tego sezonu, Górnik nie będzie miał szans. Mój typ – wygrana Wisły.

Górnik – Wisła, ostatnie wyniki

Górnik Łęczna to jedyna pierwszoligowa drużyna w stawce bez wygranej. Aż sześć z dziewięciu rozegranych meczów zespół Macieja Stolarczyka kończył podziałem punktów, przez co znajduje się w strefie spadkowej, ale góruje nad ostatnim w tabeli Zniczem Pruszków. Górnik w ostatniej kolejce zremisował na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3-3), a przed przerwą reprezentacyjną dał się rozbić Stali Rzeszów (0-4).

Wisła Kraków zaczęła sezon w wymarzony sposób, wygrywając sześć kolejnych spotkań. Ostatnio złapała jednak zadyszkę – poległa w Legnicy z Miedzią (0-2) oraz podzieliła się punktami z Odrą Opole (2-2). Wirtualnie straciła fotel lidera po zwycięstwie Śląska Wrocław, ale może na niego lada moment wrócić, gdyż ma dwa mecze zaliczki.

Górnik – Wisła, historia

Rywalizacja tych ekip w ostatnim czasie nie była jednostronna, choć bilans spotkań oczywiście układa się na korzyść Wisły Kraków. W minionym sezonie Biała Gwiazda ograła wiosną przed własną publicznością Górnika 1-0, zaś w Łęcznej triumfowali gospodarze, którzy również zdobyli jednego gola. Wisła czeka na wygraną z Górnikiem w delegacji od czerwca 2023 roku.

Górnik – Wisła, kursy bukmacherskie

Wisła Kraków to według bukmacherów zdecydowany faworyt tej rywalizacji. Kurs na jej wygraną wynosi tylko 1.39. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Górnika Łęczna jest to aż 6.50. Kurs na remis wynosi z kolei 4.70. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Górnik Łęczna Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 20:04 .

Górnik – Wisła, kto wygra?

Górnik – Wisła, transmisja meczu

Niedzielny mecz Górnik Łęczna – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 14:30. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Polonia oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę..

