GKS Katowice – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

GKS – Widzew, typy bukmacherskie

W ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zobaczymy mecz z udziałem drużyn, które rozpoczęły granie w 2026 roku w zupełnie różnych nastrojach. GKS Katowice po zwycięstwie oddalił się od strefy spadkowej. Z niej ugrzązł Widzew Łódź, którego aspiracje sięgają znacznie wyżej. Przy przyjezdni przełamią się na Śląsku? Zadanie nie będzie łatwe, ale w teorii wyższa jakość sportowa jest po ich stronie. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,72 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

GKS – Widzew, ostatnie wyniki

GKS w pierwszym tegorocznym meczu spisał się bardzo dobrze.. Katowiczanie wybrali się do Lubina na mecz z mocnym u siebie Zagłębiem. Sposób na Miedziowych szybko znalazł Bartosz Nowak, który otworzył wynik spotkania. Po zmianie stron do gola dołożył jeszcze asystę i GKS zwyciężył 2:0.

Widzew wiązał duże nadzieje z domowym spotkaniem z Jagiellonią. Mocne okno transferowe dotychczas nie przyniosło spodziewanego efektu, ponieważ łodzianie doznali kolejnej w tym sezonie porażki. Gracze Igora Jovicevicia okazali się wyraźnie słabsi od białostoczan i ostatecznie przegrali 1:3.

GKS – Widzew, historia

Kluby te grały ze sobą w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas o końcowym wyniku przesądziły ostatnie minuty spotkania. Widzew podwyższył prowadzenie po samobójczym trafieniu Kowalczyka i bramce Alvareza. Ostatecznie łodzianie ograli GKS 3:0.

GKS – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest GKS Katowice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Widzew natomiast sięga nawet 2.95.

GKS – Widzew, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana GKS-u

Remis

Wygrana Widzewa Wygrana GKS-u

Remis

Wygrana Widzewa 0 Votes

GKS – Widzew, przewidywane składy

GKS – Widzew, transmisja meczu

Spotkanie GKS Katowice – Widzew Łódź obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online i aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.