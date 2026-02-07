GKS Katowice – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2026)

18:44, 7. lutego 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice - Widzew Łódź: typy i kursy na mecz 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Bartłomiej Drągowski
PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

GKS – Widzew, typy bukmacherskie

W ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zobaczymy mecz z udziałem drużyn, które rozpoczęły granie w 2026 roku w zupełnie różnych nastrojach. GKS Katowice po zwycięstwie oddalił się od strefy spadkowej. Z niej ugrzązł Widzew Łódź, którego aspiracje sięgają znacznie wyżej. Przy przyjezdni przełamią się na Śląsku? Zadanie nie będzie łatwe, ale w teorii wyższa jakość sportowa jest po ich stronie. Mój typ: obie drużyny strzelą.

1,72
Obie drużyny strzelą
*Kursy z 07.02.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

GKS – Widzew, ostatnie wyniki

GKS w pierwszym tegorocznym meczu spisał się bardzo dobrze.. Katowiczanie wybrali się do Lubina na mecz z mocnym u siebie Zagłębiem. Sposób na Miedziowych szybko znalazł Bartosz Nowak, który otworzył wynik spotkania. Po zmianie stron do gola dołożył jeszcze asystę i GKS zwyciężył 2:0.

Widzew wiązał duże nadzieje z domowym spotkaniem z Jagiellonią. Mocne okno transferowe dotychczas nie przyniosło spodziewanego efektu, ponieważ łodzianie doznali kolejnej w tym sezonie porażki. Gracze Igora Jovicevicia okazali się wyraźnie słabsi od białostoczan i ostatecznie przegrali 1:3.

GKS – Widzew, historia

Kluby te grały ze sobą w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas o końcowym wyniku przesądziły ostatnie minuty spotkania. Widzew podwyższył prowadzenie po samobójczym trafieniu Kowalczyka i bramce Alvareza. Ostatecznie łodzianie ograli GKS 3:0.

GKS – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest GKS Katowice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Widzew natomiast sięga nawet 2.95.

GKS Katowice
Remis
Widzew Łódź
2.50
3.30
2.95
2.52
3.25
2.95
2.48
3.48
2.78
2.52
3.48
2.95
Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 19:09

GKS – Widzew, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

0 Votes

GKS – Widzew, przewidywane składy

GKS – Widzew, transmisja meczu

Spotkanie GKS Katowice – Widzew Łódź obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online i aplikacji TVP Sport.

