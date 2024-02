fot. PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Frosinone AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2024 08:33 .

Frosinone – AC Milan, typy i przewidywania

AC Milan w sezonie 2023/2024 nie zachwyca, ale regularnie punktuje. Aktualnie ekipa Rossonerich zajmuje pewne 3. miejsce, mając pokaźną stratę do liderującego Interu i bezpieczną przewagę nad resztą stawki. W 23. kolejce piłkarze Stefano Pioliego podejmą na wyjeździe Frosinone.

Przyjezdni nie mogą sobie pozwolić na żadną wpadkę, jeśli chcą odrobić straty i powalczyć o mistrzostwo Serie A. Dlatego z ich strony można się spodziewać pełnego zaangażowania. W takiej sytuacji moim zdaniem obstawienie zwycięstwa Milanu wydaje się naprawdę ciekawą opcją.

STS 1.70 AC Milan pokona Frosinone Zagraj!

Frosinone – AC Milan, ostatnie wyniki

Frosinone może miło wspominać dwa ostatnie mecze, w których ta drużyna pokonała Cagliari 3:1 i zremisowała z Veroną 1:1. Natomiast wcześniej podopieczni Eusebio Di Francesco zanotowali rażącą serię pięciu porażek z rzędu.

Milan radzi sobie solidnie w Serie A, notując cztery zwycięstwa i remis w pięciu poprzednich meczach. Rysą na formie Rossonerich jest porażka z Atalantą 1:2 w Pucharze Włoch.

Frosinone – AC Milan, historia

W pierwszym meczu tego sezonu AC Milan pokonał u siebie Frosinone 3:1. Z kolei we wcześniejszych czterech spotkaniach dwukrotnie padł remis i dwukrotnie zwyciężała ekipa z San Siro.

Frosinone – AC Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy twierdzą, że AC Milan jest wyraźnym faworytem nadchodzącego meczu. Kurs na wygraną Rossonerich wynosi około 1.70. Natomiast na zwycięstwo Frosinone współczynnik oscyluje w granicach 5.00. Obstawiając to spotkanie, warto wykorzystać STS kod promocyjny GOAL, który umożliwia aktywację bonusów do 1560 zł + zakładu bez ryzyka do 100 zł.

Frosinone – AC Milan, przewidywane składy

Frosinone Eusebio Di Francesco 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Frosinone Eusebio Di Francesco 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 1 Pierluigi Frattali 2 Mehdi Bourabia 4 Marco Brescianini 10 Giuseppe Caso 11 Marvin Cuni 12 Reinier Jesus Carvalho 16 Luca Garritano 17 Giorgi Kvernadze 21 Abdou Harroui 24 Justin Ferizaj 27 Arijon Ibrahimovic 29 Farès Ghedjemis 31 Michele Cerofolini 70 Walid Cheddira 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 38 Filippo Terracciano 42 Alessandro Florenzi 57 Marco Sportiello 74 Álex Jiménez 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 85 Kevin Zeroli Frosinone Eusebio Di Francesco 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Frosinone Eusebio Di Francesco 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 1 Pierluigi Frattali 2 Mehdi Bourabia 4 Marco Brescianini 10 Giuseppe Caso 11 Marvin Cuni 12 Reinier Jesus Carvalho 16 Luca Garritano 17 Giorgi Kvernadze 21 Abdou Harroui 24 Justin Ferizaj 27 Arijon Ibrahimovic 29 Farès Ghedjemis 31 Michele Cerofolini 70 Walid Cheddira 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 38 Filippo Terracciano 42 Alessandro Florenzi 57 Marco Sportiello 74 Álex Jiménez 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 85 Kevin Zeroli

Frosinone – AC Milan, kto wygra?

Kto zwycięży w tym meczu? Frosinone 0% AC Milan 0% Będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Frosinone

AC Milan

Będzie remis

Frosinone – AC Milan, transmisja meczu

Początek meczu Frosinone – Milan zaplanowano na sobotę (3 lutego) o godzinie 18:00. Transmisję spotkania można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 2, a także w Internecie w platformie streamingowej CANAL+ Online. Wykupując pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium za pośrednictwem naszej strony, możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Wystarczy wykupić abonament za 648 zł, płacąc z góry za cały rok. Wówczas na miesiąc zamiast płacić 74 zł, zapłacisz 54 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.