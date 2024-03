Francja – Chile: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2024)

fot. Imago/Nico Herbertz Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Chile, typy i przewidywania

Reprezentacja Francji przygotowuje się do drugiego towarzyskiego meczu podczas marcowego zgrupowania. Kilka dni temu przegrała z Niemcami (0-2), co wprawiło Didiera Deschampsa w dość niemrawy nastrój. Na konferencji prasowej narzekał na swoich podopiecznych, którzy spisali się poniżej oczekiwań. Trójkolorowi wystąpili w bardzo mocnym składzie, który nie powinien różnić się wiele od jedenastki przygotowywanej na nadchodzący turniej. We wtorek Francuzi zmierzą się kontrolnie z Chile, które w minionym tygodniu dość pewnie ograło Albanię. Mój typ – powyżej 3,5 gola.

Francja – Chile, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji ma za sobą porażkę z Niemcami 0-2. Pierwsze trafienie dla rywali padło już kilka sekund po rozpoczęciu gry, co ustanowiło nowy rekord w piłce reprezentacyjnej. Trójkolorowi pod koniec poprzedniego roku zremisowali z Grecją 2-2 w ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. Mieli już wtedy zapewniony awans z pierwszego miejsca.

Reprezentacja Chile znów sprawdzi się z europejskim rywalem. Kilka dni temu dość pewnie ograła Albanię 3-0 po trafieniach Eduardo Vargasa, Marco Boladosa oraz Estebana Paveza.

Francja – Chile, historia

Po raz ostatni Francja zmierzyła się z Chile w 2011 roku. Był to również mecz towarzyski, który zakończył się remisem 1-1. Wówczas w ekipie Trójkolorowych grali tacy gracze, jak między innymi Eric Abidal, Samir Nasri czy Bacary Sagna. O stawkę zagrały ze sobą natomiast tylko raz – w 1930 roku, przy okazji mistrzostw świata.

Francja – Chile, kursy bukmacherskie

Francja – Chile, przewidywane składy

Francja: Maignan, Kounde, Pavard, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Camavinga, Zaire-Emery, Dembele, Kolo Muani, Mbappe

Chile: Bravo, Isla, Diaz, Lichnovsky, Suazo, Echeverria, Nunez, Osorio, Sanchez, Davila, Vargas

Francja – Chile, kto wygra?

Francja – Chile, transmisja

Wtorkowy mecz towarzyski między Francją a Chile rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 5.

