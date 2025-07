FK Aktobe – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (17.07.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

FK Aktobe – Legia Warszawa, typy bukmacherskie

Legia Warszawa do Kazachstanu udała się z jasnym celem. Podstawowe zadanie to awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Stołeczna ekipa podejdzie broni jednobramkowej zaliczki, ale zapewne nie zadowoli się na utrzymaniu remisu. Potencjalna wygrana oznaczać będzie nie tylko passę trzech zwycięstw z rzędu w wykonaniu Legionistów, ale także punkty dla Polski w rankingu UEFA. Warszawianie powinni zatem udowodnić swoją wyższą jakość sportową. Scenariusz ten jest bardzo prawdopodobny, ale trzeba go jeszcze ziścić na boisku. Mój typ: wygrana Legii.

FK Aktobe – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Rywalizacja z Legią Warszawa pozostaje ostatnim meczem, który rozegrał zespół Aktobe (0:1). Kazachski klub dużo lepiej wypada w rozgrywkach krajowych, gdzie ma za sobą już 16 potyczek, z czego 10 zakończonych zwycięstwem. Aktobe zremisowało dwukrotnie, a cztery razy dało się pokonać rywalowi. Finalnie pozwala to na zajmowanie lokaty tuż za podium, ze stratą ledwie dwóch oczek do trzeciej ekipy.

Coraz więcej minut w nogach ma Legia Warszawa, która nie poprzestała na czwartkowym boju z Aktobe (1:0). Trzy dni później stołeczny zespół udał się do Wielkopolski, gdzie przyszło mu rywalizować z aktualnym mistrzem Polski – Lechem Poznań. Edward Iordanescu i spółka spisali się świetnie, ponieważ wygrali 2:1 i dzięki temu mogli celebrować zdobycie Superpucharu Polski i jednocześnie pierwszego trofeum w sezonie 2025/2026

FK Aktobe – Legia Warszawa, historia

Będzie to już trzecie starcie Aktobe z Legią. Kazachowie nie mają jednak dobrych wspomnień, ponieważ przegrali każdą z trzech potyczek. Ponadto nie udało im się nawet strzelić gola.

FK Aktobe – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Za faworyta bukmacherów uchodzi Legia, której wygraną można zagrać po kursie 1.67-1.72. Współczynnik na remis kształtuje się na poziomie 3.45-3.80. Z kolei kurs na wygraną Aktobe to nawet 5.00.

FK Aktobe – Legia Warszawa, przewidywane składy

Po obu stronach brak zawieszonych zawodników, co może cieszyć trenerów. Nie oznacza to jednak braku problemów kadrowych. Z powodów osobistych do Kazachstanu nie poleciał Szkurin. Względy zdrowotne zatrzymały natomiast Jędrzejczyka. Ponadto nie wszyscy zawodnicy są w pełni gotowi do rywalizacji w meczu.

Aktobe: Vlad – Vatejelu, Andelkovic, Kiki, Kairow, Korzun, Usienow, Jean, Szwyriow, Sosah, Szuszenaczew

Legia: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Kun, Chodyna, Goncalves, Kapustka, Elitim, Morishita, Marc Gual

FK Aktobe – Legia Warszawa, typ kibiców

FK Aktobe – Legia Warszawa, transmisja meczu

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Aktobe – Legia będzie emitowana na antenie TVP Sport od godziny 18:00. Rywalizację skomentują Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski. Ponadto starcie będzie można obejrzeć online na stronie internetowej TVPSport.pl oraz poprzez aplikację mobilną TVP Sport.

